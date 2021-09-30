Названо компанію, яка стала одним з найбільших інвесторів в економіку України

За роки свого існування міжнародна гірничо-металургійна група компаній Метінвест стала одним з найбільших інвесторів в економіку України, вклавши в неї 10 млрд доларів або 7,8% всіх капітальних інвестицій промисловості.

Зазначається, що середня сума CAPEX Групи за останній 5-річний цикл склала 700 млн доларів на рік, або кожен десятий долар інвестицій промисловості. У 2018–2019 роках капітальні інвестиції Метінвесту на тону сталі сягнули рекордного рівня – близько 70 доларів на тону сталі, при середньому рівні у світі – 50 доларів.

Підприємства Групи компаній Метінвест за 15 років експортували продукції на суму понад 100 млрд доларів.

"Тобто, група Метінвест забезпечує кожен сьомий долар валютних надходжень від експорту товарів, а у 2020 році – кожен шостий. Рекордного рівня частка в загальному експорті з України сягнула у 2018 році – 18%", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, основними експортними ринками для підприємств Групи є країни ЄС (38.8% від суми експорту) та країни Близького Сходу та Північної Африки (23.6%).