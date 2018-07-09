Названо 5 найкращих книг за останні 50 років

Журі "Золотого Букера" оголосило лауреата літературної премії, яка приурочена до 50-річчя літературної Букерівської премії.

Про це повідомляється на сайті нагороди.

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Премію отримав канадський письменник Майкл Ондатже за роман "Англійський пацієнт". Книгу визнали найкращим художнім твором за останні 50 років, тобто за час існування нагороди.

Загалом у шорт-лист включили п'ять книг. Так, за "Золотого Букера" змагалися такі лауреати Букерівської премії минулих років, як Пенелопа Лайвлі ("Місячний тигр"), Джордж Сондерс ("Лінкольн у бардо"), Хіларі Ментел ("Вовчий зал") і Відьядхар Сураджпрасад Найпол ("У підвішеному стані").

Найкращого автора за останні півстоліття визначили за допомогою народного голосування.

Що таке Букерівська премія? Найпрестижніша літературна нагорода, що з 1969 року щорічно вручається у Великій Британії. З 2014 року на неї може претендувати будь-який англомовний письменник, чиї книги опубліковані у Великобританії. Раніше нагороду могли отримати тільки автори з Великобританії, Ірландії та країн Співдружності.