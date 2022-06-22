У НБУ детально пояснили, як і хто отримає від держави 250 тисяч гривень на бізнес

Українці, які хочуть запустити новий бізнес, зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тисяч гривень в межах нової урядової програми "єРобота".

Хто і як може отримати грант

Учасником програми зможе стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Про це 24 каналу сказав член ради НБУ та економіст Василь Фурман.

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За його словами, потрібна мати бізнес-план та ідею. До того, також потрібно вказати про те, що гроші мають цільовий характер використання.

Тобто, якщо у вас є бажання відкрити власну справу, ви направляєте свій бізнес план до "Ощадбанку". Вони проаналізують його реальність,

– сказав Фурман.

Впродовж 10 робочих днів експерти "Ощадбанку" та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту, і грантові кошти перерахують на ваш рахунок, якщо він відповідатиме вимогам програми.

Далі кошти напрявляють на закупівлю необхідного обладання.

Заявку на отримання гранту можна буде подати й через портал "Дія".

Економіст також зауважив, що ви повинні мати частину власних грошей – хоча б 20 – 30%. Річ у тім, для того, щоб запустити бізнес потрібно трохи більше грошей.

Уряд планує видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік — 5 мільярдів гривень.

"Але треба сказати відверто, що це величезна підтримка держави для цих 20 тисяч людей. Вони візьмуть на роботу ще й інших людей. Це дуже класно впливає на зайнятість людей, особливо під час війни, коли найбільше постраждав малий та середній бізнес", – додав Фурман.

Дешевший кредит 5 – 7 – 9

Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" у розмірі до 2,5 мільйона гривень. Це гроші на будівництво чи реконструкцію приміщень, придбання додаткового обладнання чи фінансування оборотного капіталу.

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