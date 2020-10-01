У Нацбанку заявили, що у майбутньому золотисті монети номіналом 1 та 2 гривні вийдуть з обігу. На заміну їм українці користуватимуться срібними монетами номіналом зразка 2018 року випуску.

Така ж доля спіткає і паперові банкноти 1 і 2 гривні зразків 2003 – 2007 років. Проте наразі й паперові банкноти, і золотисті монети є законним платіжним засобом. Про це повідомили на сторінці НБУ у фейсбуці.

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У Нацбанку наголосили, що золотисті монети не потрібно спеціально обмінювати.

Проте, потрапляючи в банки золотисті 1-гривневі монети та ці паперові банкноти 1 і 2 гривні не будуть більше повертатися в готівковий обіг. Банки їх вилучатимуть та передаватимуть до Національного банку (для утилізації),

– пояснили у НБУ.

Поступову заміну паперових банкнот низьких номіналів на металеві монети Національний банк розпочав майже два з половиною роки тому, навесні 2018 року.

Зверніть увагу! З 1 жовтня в Україні перестають бути засобом платежу монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків, введені в обіг до 2003 року.

Навіщо виводити з обігу старі монети

Як пояснили у НБУ, банкноти низьких номіналів швидко зношуються та за рік або два приходять у непридатний стан. Тривалість життя монет значно вища ніж тривалість життя банкнот та становить 20 – 25 років. У такий спосіб можна буде заощадити державі майже 1 мільярд гривень.