З 1 жовтня в Україні вилучають з обігу деякі монети та банкноти, починається осінній призов, а низку державних послуг можна буде отримати онлайн.

Детальніше про зміни – у матеріалі сайту 24 каналу.

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НБУ виводить з обігу низку монет та банкнот

З 1 жовтня в Україні перестають бути засобом платежу монети номіналом 25 копійок та банкноти, введені в обіг до 2003 року. Таким чином з обігу будуть вилучені:

монети номіналом 25 копійок;

монети номіналом 1 гривня жовтого кольору зразка 1996 року;

паперові банкноти зразка до 2003 року;

паперові банкноти 1 і 2 грн зразків 2003-2007 років.

Скасування штампу в паспорт про укладання шлюбу

З 1 жовтня дані про шлюб будуть вноситися до державного реєстру, а кожен із молодят отримуватимуть по свідоцтву. Це також стосується і відмітки про розірвання шлюбу – у паспорт її ставити не будуть.

Старт осіннього призову-2020

З 1 жовтня в Україні стартує осінній призов, який триватиме до 31 грудня. Призову підлягають хлопці віком 18-27 років, які не мають підстав для відстрочки (стан здоров'я, навчання на денній формі тощо). При цьому повістки отримують з 20 років, 18-19-річні юнаки призиваються на строкову службу лише за власним бажанням. Строкову військову службу проходять виключно на мирній території України.

Рішення про відстрочку чи звільнення від служби приймає призовна комісія на підставі результатів військово-лікарської експертизи. За неявку у військомат потрібно сплатити штраф (за перше порушення – від 85 до 119 гривень, за повторне – від 170 до 255 гривень). "Ухилянтам" загрожує і кримінальна відповідальність за статтею 335 КК України, що передбачає обмеження волі терміном до 3-х років.





Хто може отримати відстрочку та звільнення від армії / Інфографіка 24 каналу

Щонайменше 10 нових послуг можна буде отримати онлайн

Уже з жовтня, як обіцяв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в Україні запрацюють онлайн низка державних послуг.

Так, у порталі "Дія" планують запустити:

Оновлену реєстрацію ТОВ онлайн. Можливість почати та завершити онлайн будівництво, що належать до категорії СС1 (кафе, приватні будинки, малі споруди) – понад 90% всього будівництва. єМалятко онлайн.

У додатку "Дія":

Цифровий шерінг документів – можна буде передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження), просто натиснувши "ОК" на пуш повідомлення в "Дії". Можливість розшарити технічний паспорт на авто іншій людині, і він відобразиться в Дії. Наприклад, хтось із рідних зможе їздити на вашому автомобілі без фізичного технічного паспорта. Отримання та сплата штрафів у "Дії". Отримання інформації та сплата боргів. Цифровий ІПН (податковий номер). Цифрове свідоцтво про народження. Статус внутрішньо переміщеної особи.

Починається опалювальний сезон

Щороку опалення українцям вмикають у середині жовтня. 2020 не стане винятком, обіцяли в уряді. Проте влада на місцях має повноваження розпочати подачу тепла раніше – якщо середньодобова температура повітря є нижчою за 8°С протягом трьох діб, або ж пізніше – залежно від погодних умов.

Місцеві вибори

В Україні голосування заплановане на 25 жовтня. Цього дня виборці обиратимуть міських, сільських та селищних голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад. Паралельно проведуть перші місцеві вибори до ОТГ і нових районних рад.

Цьогоріч вибори будуть проходити зі змінами: за новим Виборчим кодексом та в умовах нового адміністративно-територіального устрою.



Як будуть проходити місцеві вибори / Інфографіка 24 каналу

Школярі підуть на осінні канікули

За рекомендацією Міністерства освіти і науки України, школи повинні розпочати осінні канікули для 22 жовтня і завершити 30 жовтня. Цього року, через проведення місцевих виборів, змінився звичайний графік: як правило, канікули випадають на кінець жовтня – початок листопада.

Перехід на зимовий час

У ніч з 24 на 25 жовтня стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. Варто зазначити, що у більшості комп'ютерів та смартфонів це відбувається автоматично.



Стрілки годинника потрібно перевести на годину назад / Фото unsplash

Відбудеться саміт Україна-ЄС

У Брюсселі 6 жовтня таки відбудеться 22-й саміт Україна-ЄС (дату події переносили). Це остаточно узгодили в телефонній розмові президент України Володимир Зеленський та президент Європейської ради Шарль Мішель.

"З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами (Шарлем Мішелем, – 24) та Урсулою фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії, – 24), щоб обговорити важливе партнерство Україна – Європейський Союз", – написав Зеленський у Twitter.

Минулого року саміт Україна – ЄС відбувся у липні. За його підсумками підписали низку угод, зокрема щодо фінансової підтримки громадянського суспільства й антикорупційних реформ та заходів.

Обов'язкове увімкнення фар поза населеними пунктами

З 1 жовтня до 1 травня в Україні водії повинні вмикати ближнє світло фар або денні ходові вогні за межами населених пунктів. Вимога є обов'язковою для виконання, незалежно від часу доби.

Інколи поліцейські за таке порушення стягують штраф у розмірі 425 грн. Однак юристи доводять, що у даному випадку це є неправомірним.