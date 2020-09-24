Дата старту осіннього призову в Україні – 1 жовтня. Він триватиме до 31 грудня включно. Кому прийдуть повістки, хто та як може отримати відстрочку від армії – у нашому матеріалі.

Коли почнеться осінній призов 2020

Призов почнеться 1 жовтня. У військоматах робота вже кипить повним ходом.

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Перші відправки до війська заплановані на початок жовтня і будуть продовжуватись до кінця грудня.

До призову підлягають хлопці у віці від 18 до 27 років, у яких немає будь-яких підстав для відстрочки (отримання освіти, стан здоров'я тощо).

Громадян призовного віку, які не завершили навчання в школі, на строкову військову службу не призиватимуть.

Цього року, у зв’язку із складною епідеміологічною ситуацією у світі, кожному призовнику будуть проводити лабораторні аналізи крові на COVID-19 і тільки за їх результатами буде прийнято остаточне рішення щодо їх служби в армії.

Який термін служби в армії?

Відповідно до закону «Про військовий обов'язок и військову службу», термін служби в армії становить:

18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти;

12 місяців – для призовників з академічним ступенем магістра.

У разі оголошення воєнного стану або мобілізації, строковики не підлягають звільненню у запас і продовжують служити до прийняття рішення про демобілізацію.

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Кожен із призваних на строкову військову службу юнаків проходить службу виключно на мирній території нашої держави, у зону проведення ООС їх не направляють.

Кому прийдуть повістки?

Чоловікам віком 20-27 років, які визнані придатними до стройової підготовки і не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, зобов'язані пройти службу в рядах Збройних сил України.

Громадяни у віці 18-19 років можуть бути призвані на строкову службу лише за власним бажанням.

Як отримати відстрочку від призову?

За законом, повне звільнення від служби в армії можуть отримати призовники:

визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

досягли 27-річного віку (на день відправлення на строкову службу);

які до набуття громадянства України пройшли службу в інших державах:

виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків 1 і 2 контрактів;

яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу;

засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, в тому числі із звільненням від відбування покарання;

чиї близькі родичі загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних.

Хто може отримати повне звільнення від армії / інфографіка 24 каналу

Перелік громадян, які можуть отримати відстрочку також чималий: чоловіки, які мають двох і більше дітей або вагітну дружину, призовники, які є єдиними годувальниками в сім’ї, педагоги, лікарі, священнослужителі, поліцейські, резервісти, студенти денних відділень ПТУ, ВНЗ і духовних семінарій тощо.

Хто отримає відстрочку від армії / інфографіка 24 каналу

Вичерпний перелік підстав, що надають право призовнику для отримання відстрочки викладений в статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

І відстрочка, і звільнення від служби оформлюються виключно за рішенням призовної комісії на підставі проведеної військово-лікарської експертизи.

Що загрожує "ухилянтам" від призову?

За порушення законодавства про військову службу в Україні передбачено два види відповідальності – адміністративна й кримінальна. Адміністративне покарання передбачене за неявку у військкомат – перше порушення тягне за собою штраф від 85 до 119 гривень, повторне – від 170 до 255 гривень.

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Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України і передбачає обмеження волі на строк до 3-х років.