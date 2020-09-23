Кабінет Міністрів визначив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні – грудні 2020 року. Також уряд визначив обсяг видатків для проведення вищезазначеного призову та термін перерахування вищезазначених коштів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 23 вересня. Про це повідомляє 24 канал.

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Чисельність українців, яких призвуть на військову службу восени

Загалом призову підлягають 13 570 осіб,

до ЗСУ призвуть 7 500 осіб,

до Державної спецслужби транспорту – 600 осіб,

до Нацгвардії – 4 970 осіб,

до держприкордонслужби – 500 осіб.

Під час представлення розпорядження у Міноборони підкреслили, що під час осіннього призову – 2020 призиватимуть на військову службу придатних за станом здоров’я чоловіків: яким до дня відправлення до військової частини виповнилося 18 років; яким не виповнилося 27 років, які не мають відстрочки.

Скільки людей призвуть окремо в кожному регіоні України (Скриншоти вязто з телеграму нардепа Гончаренка)

Скільки грошей витратять на військовий призов – 2020

Загалом на призов витратять на призов витратять понад 58,3 мільйона гривень.

Обсяг видатків на одного призовника становить 4 297,13 гривень.

З них 4 204 гривень – виплата допомоги призовнику, а 93,13 гривень – для підготовки та проведення призову.

Обсяг видатків для осіннього призову – 2020 окремо в кожному регіоні України (Скриншоти вязто з телеграму нардепа Гончаренка)

До речі Для абітурієнтів призов до армії відтермінували до 1 жовтня

Деталі рішення Кабміну

У пояснювальній записці до проєкту розпорядження щодо осіннього призову мовиться, що фіксування заходів, пов’язаних із призовом, здійснюватиметься за рахунок коштів передбачених у Держбюджеті. Мовиться про ті гроші, що мають іти на утримання Міноборони та інших центральних органів виконавчої влади, в підпорядкуванні яких перебувають військові формування.

Автори проєкту підкреслюють, що реалізація документу не вплине ані на ринкове середовище та забезпечення прав і інтересів громадян, зокрема жінок і чоловіків. Також у проєкті немає положень, що містять ознаки дискримінації. Тому він не потребує проведення консультацій із громадськістю.