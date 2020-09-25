"Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах". Через фінансові проблеми банку понад 30 людей залишилися без квартир.

Президента банку "Аркада" підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.