Банк "Аркада" ліквідують: яких збитків наробила українцям сумнозвісна установа
НБУ ліквідує збанкрутілий банк "Аркада". Відповідна пропозиція раніше надійшла від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Нацбанк ліквідує акціонерне товариство "Аркади" та відкличе банківську ліцензію. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
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Початок кінця "Аркади" розпочався 25 серпня 2020 року. Тоді НБУ визнав фінустанову неплатоспроможною. Серед причин називали втрату нерухомих активів, через які капітал банку став від'ємним.
Банкрутство банку "Аркада": що відомо
- 25 серпня НБУ визнав "Аркаду" банкрутом. Її капітал зменшився менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня для банків на ринку. Причиною банкрутства "Аркади" нібито стала втрата будівлі та земельної ділянки на вулиці Ольгинській у Києві.
- Банк "Аркада" будував у Києві житлові комплекси "Еврика", "Патріотка" і "Патріотка на озерах". Через фінансові проблеми банку понад 30 людей залишилися без квартир.
- У 2020 році інвестори, які вклали гроші у будівельні проєкти "Аркади", провели дві акції протесту.
- Віталій Кличко висловив підтримку обманутим вкладникам "Аркади". Він заявив, що Київміськбуд проведе аудит ЖК "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах".
- Глава НБУ Кирило Шевченко розповів, що понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше ніж 5 тисяч осіб) отримають вкладені гроші у повному обсязі.
- Президента банку "Аркада" підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.