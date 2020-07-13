НБУ закликає українців бути обережними з кредитами "під 0%"
Національний банк рекомендує українцям бути дуже обережними з кредитами "під 0%". Адже банки не роздають гроші просто так. А нульова ставка може бути рекламною та діяти лише тиждень.
Обережно з кредитами "під 0%"
Проявляти особливу уважність при укладанні кредитних договорів українців закликали у Нацбанку.
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Українцям варто бути дуже обережними з кредитами "під 0%". Фінустанови не роздають гроші просто так,
– йдеться у повідомленні.
Начальниця управління захисту прав споживачів Нацбанку Ольга Лобайчук рекомендує українцям уважно читати договори та перевіряти всі умови кредиту.
Що вони можуть приховувати
"Фішка кредитів "під 0% – ця ставка може діяти лише тиждень", – пояснила Лобайчук. Після цього починають діяти штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки.
За словами Лобайчук, у зверненнях громадян НБУ дізнався про максимальну ставку за кредитом – 1 702% річних.
Як діяти, коли потрапили у пастку
У Нацбанку наголосили, що в роботі зі зверненнями громадян є складність. Адже людина самостійно підписала договір з банком на таких умовах. "Захистити права у такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, – це суд", – додала Лобайчук.
Тому потрібно бути уважними, аби не потрапити в пастку.
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Захист прав споживачів фінансових послуг: що відомо
- З січня 2020 року в Україні запрацював захист прав споживачів фінансових послуг.
- Нацбанк розпочав активну роботу з банками, встановивши вимоги до реклами та інформації на сайті. Вони наберуть чинності з 1 вересня.
- Аналогічні вимоги розробляють щодо фінансових компаній.