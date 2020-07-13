Національний банк рекомендує українцям бути дуже обережними з кредитами "під 0%". Адже банки не роздають гроші просто так. А нульова ставка може бути рекламною та діяти лише тиждень.

Обережно з кредитами " під 0%"

Проявляти особливу уважність при укладанні кредитних договорів українців закликали у Нацбанку.

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Українцям варто бути дуже обережними з кредитами "під 0%". Фінустанови не роздають гроші просто так,

– йдеться у повідомленні.

Начальниця управління захисту прав споживачів Нацбанку Ольга Лобайчук рекомендує українцям уважно читати договори та перевіряти всі умови кредиту.

Що вони можуть приховувати

"Фішка кредитів "під 0% – ця ставка може діяти лише тиждень", – пояснила Лобайчук. Після цього починають діяти штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки.

За словами Лобайчук, у зверненнях громадян НБУ дізнався про максимальну ставку за кредитом – 1 702% річних.

Як діяти, коли потрапили у пастку

У Нацбанку наголосили, що в роботі зі зверненнями громадян є складність. Адже людина самостійно підписала договір з банком на таких умовах. "Захистити права у такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, – це суд", – додала Лобайчук.

Тому потрібно бути уважними, аби не потрапити в пастку.

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