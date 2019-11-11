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      НБУ готовий надати PayPal ліцензію для роботи в Україні: деталі

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      НБУ готовий пустити PayPal в Україну
      НБУ готовий пустити PayPal в Україну / bank.gov.ua

      Національний банк України готовий видати міжнародній електронній платіжній системі PayPal ліцензію для роботи на українському ринку у випадку звернення. Проблема в тому, що PayPal поки не поспішає це робити.

      Питання, пов’язані з виходом PayPal на український ринок, вирішуються не Нацбанком. Але якщо платіжна система виявить бажання ввійти на український ринок, то швидко отримає реєстрацію. Про це повідомив директор Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз.

      Читайте також: Курс валют на 11 листопада: євро майже сягає позначки у 27 гривень, долар також подешевшав

      На його думку, є низка факторів, які призводять до того, що компанія вирішила для себе поки що не виходити на український ринок.

      Наскільки мені відомо, Кабінет міністрів цьому зараз приділяє велику увагу,
      – додав представник НБУ.

      Він сподівається, що завдяки зусиллям Міністерства цифрової трансформації найближчим часом PayPal таки запрацює в Україні.

      Раніше перший заступник міністра економіки Максим Нефьодов заявляв, що PayPal досі не зайшла на український ринок, бо просто не хоче цього робити. При цьому влада вже кілька років намагається переконати керівництво компанії розпочати співпрацю з Україною.

      Що таке PayPal? Це міжнародна електронна платіжна система, утворена у 2000 році. Є найпоширенішим у світі способом розрахунків в інтернеті. PayPal використовують понад 230 мільйонів людей у 190 країнах.
      Платіжна система є посередником між продавцем і покупцем, забезпечує надійність оплати платіжними картками VISA, MasterCard, American Express.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Техно Максим Нефьодов НБУ IT-бізнес
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