НБУ назвав причини подорожчання долара та падіння гривні
Після різкого подорожчання долара по відношенню до гривні Нацбанк назвав головні причини подорожчання іноземної валюти.
Про це інформують на сайті НБУ.
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Причини наступні:
– вивід іноземцями коштів, отриманих від Мінфіну у вигляді виплат за гривневими держоблігаціями. Велике погашення відбулося минулого тижня, але в заяві НБУ уточнюється, що з початку липня портфель ОВДП нерезидентів скоротився майже на 1,3 мільярди;
– активне перерахування компаніями, що працюють в Україні, дивідендів за кордон. З початку місяця компанії купили на цілі у міжбанку майже 300 мільйонів доларів;
– значні обсяги відшкодувань Держказначейством ПДВ в кінці липня (раніше експерти оцінювали обсяги таких виплат в 6-7 мільярдів гривень). Вони виливаються в скорочення обсягів вільного продажу валюти;
– збільшення попиту на готівкову валюту. І не тільки з боку обивателів, а й аграрного бізнесу. У Нацбанку це пов'язують з активізацією тіньового сектора.
Чиновники відзначили, що активно продають долар, щоб заспокоїти курсові коливання на міжбанку, які активізувалися в районі 26,40 гривень за долар, а сьогодні перевалили за 26,90 гривень за долар.
У Нацбанку уточнили, що продали з минулого тижня близько 148 мільйонів. У тому числі сьогодні 28,1 мільйон на заявленому аукціоні загальним обсягом 50 мільйонів. Регулятор отримав заявок на покупку на 46,7 мільйонів доларів, і фактично реалізував 60%. З початку липня НБУ продав на міжбанку 163 мільйони доларів, а викупив 99 мільйонів.
"Національний банк продовжує уважно стежити за станом валютного ринку, і в разі необхідності готовий і надалі згладжувати надлишкові коливання шляхом проведення інтервенцій", – зазначила у повідомленні Нацбанку.