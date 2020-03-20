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      НБУ планує продавати готівковий долар вже наступного тижня

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      НБУ продаватиме готівковий долар наступного тижня / Getty Images

      Продаж готівкового долара Національний банк планує на наступний тиждень. Це допоможе задовольнити потребу українців в іноземній валюті.

      Про плани регулятора вирішувати питання нестачі готівки долара повідомив на брифінгу заступник глави НБУ Олег Чурій.

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      Наступного тижня плануємо організувати продаж готівкового долара, щоб банки могли повністю задовольнити потреби клієнтів в іноземній валюті,
      – заявив Чурій.

      Він також зазначив, що основний попит готівкового долара формують компанії. Однак останній часом – фізособи, тобто звичайні українці.

      Чому в Україні не вистачає готівкового долара? Попит на іноземну валюту в Україні відчутно зріс після падіння ціни на нафту та запровадження карантину через коронавірус. А через те, що готівкову валюту доставляли літаками, карантинні обмеження призводять до затримок. Однак у НБУ обіцяють ситуацію врегулювати.

      Зверніть увагу! У зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу в Нацбанку розробили спеціальну процедуру знезараження гривневих банкнот. Вони впродовж 2 тижнів зберігаються у сховищі. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Фінанси Валюта Долар НБУ
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