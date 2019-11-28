17:07
28 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      20:43, 27 листопада
      Вєсті.UA
      20:05, 27 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      НБУ подав до суду на Дубінського

      622 Читать новость на русском
      На Дубінського чекає суд з НБУ / inforesist.org

      Нацбанк України поскаржився до суду на наклеп від нардепа зі "Слуги народу" Олександра Дубінського. Тож Солом'янський райсуд Києва відкрив провадження за позовом НБУ про захист ділової репутації.

      НБУ вимагає від Дубінського спростувати інформацію про те, що керівництво установи в особі голови Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової нібито організувало "злочинну схему" з виведення банків з ринку за хабарі від їх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету.

      До теми: НБУ заявляє про атаку з боку олігарха Коломойського

      Звинувачення в організації "злочинної схеми" з виведення банків з ринку безпідставні і абсурдні, вони мають на меті дискредитувати реформу банківського сектора і підірвати довіру до Національного банку,
      – мовиться в повідомленні на сайті НБУ.

      В НБУ також наголосили, що очищення банківського ринку в 2014-2016 роках проходило відповідно до вимог закону та стосувалося банків:

      • що мали недостатньо капіталу,
      • нездатних виконувати зобов'язання перед вкладниками,
      • які займалися відмиванням грошей через схемні операції,
      • банків, які використовували засоби вкладників для фінансування бізнес-проєктів власника банку або його родичів.

      НБУ також нагадав, що наведений Дубінським як приклад "Радикал Банк" був закритий за грубі порушення у сфері готівкового обігу.

      Не відповідає дійсності і інформація, що Національний банк "допомагає Сергієві Курченку, виплачуючи йому з бюджету 128 мільйонів гривень". Національний банк не відшкодовував і не допомагає ні Сергієві Курченку, ні акціонеру "Радикал Банку" ТОВ "Промислова інноваційна компанія",
      – наголосили у відомстві.

      Читайте також: Дубінський не приховує, що він рупор Коломойського, – експерт

      Раніше Дубінський заявляв, що керівництво НБУ нібито організувало схему виведення банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати компенсацій із держбюджету. Також Дубінський звинувачував НБУ в надмірному зміцненні курсу гривні.

      Конфіскація незаконного майна чиновників: закон набув чинності
      сьогодні
      15995
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Яків Смолій НБУ Олександр Дубінський Слуга народу Судді
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 46
      сьогодні , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 339
      27 листопада , 19:50 Бюджетна 3Д модель електрокаміну: огляд новинки 2020 року
      212
      сьогодні , 15:37 Олена Зеркаль подала у відставку: біографія дипломатки
      Ірина Вихрущ 4115
      сьогодні , 15:30 Неочікувана трансформація політики Тимошенко: люди Медведчука та Ахметова в "Батьківщині"
      Сергій Лещенко 769
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук