НБУ подав до суду на Дубінського

Нацбанк України поскаржився до суду на наклеп від нардепа зі "Слуги народу" Олександра Дубінського. Тож Солом'янський райсуд Києва відкрив провадження за позовом НБУ про захист ділової репутації.

НБУ вимагає від Дубінського спростувати інформацію про те, що керівництво установи в особі голови Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової нібито організувало "злочинну схему" з виведення банків з ринку за хабарі від їх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету.

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Звинувачення в організації "злочинної схеми" з виведення банків з ринку безпідставні і абсурдні, вони мають на меті дискредитувати реформу банківського сектора і підірвати довіру до Національного банку,

– мовиться в повідомленні на сайті НБУ.

В НБУ також наголосили, що очищення банківського ринку в 2014-2016 роках проходило відповідно до вимог закону та стосувалося банків:

що мали недостатньо капіталу,

нездатних виконувати зобов'язання перед вкладниками,

які займалися відмиванням грошей через схемні операції,

банків, які використовували засоби вкладників для фінансування бізнес-проєктів власника банку або його родичів.

НБУ також нагадав, що наведений Дубінським як приклад "Радикал Банк" був закритий за грубі порушення у сфері готівкового обігу.

Не відповідає дійсності і інформація, що Національний банк "допомагає Сергієві Курченку, виплачуючи йому з бюджету 128 мільйонів гривень". Національний банк не відшкодовував і не допомагає ні Сергієві Курченку, ні акціонеру "Радикал Банку" ТОВ "Промислова інноваційна компанія",

– наголосили у відомстві.

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Раніше Дубінський заявляв, що керівництво НБУ нібито організувало схему виведення банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати компенсацій із держбюджету. Також Дубінський звинувачував НБУ в надмірному зміцненні курсу гривні.