НБУ створив підрозділ для захисту споживачів фінансових послуг: що це означає

Національний банк України створив у своїй структурі спеціальний підрозділ, який буде займатися захистом прав споживачів фінансових послуг. Наразі депутати ще навіть не внесли до порядку денного відповідний законопроект.

Голова НБУ Яків Смолій під час Форуму фінансової інклюзії сказав, що Національний банк бере на себе відповідальність за захист прав споживачів фінансових послуг.

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Смолій наголосив, що Нацбанк сподівався на ухвалення Верховною Радою закону, який на законодавчому рівні запровадив би систему захисту прав споживачів фінансових послуг, "проте парламент вирішив інакше".

Однак це не привід залишати людей наодинці з їхніми проблемами з банками і небанківськими фінустановами,

– заявив голова центробанку.

Що передбачає законопроект? Насамперед він дасть можливість врегулювати систему розкриття інформації про фінансові продукти та послуги. Наприклад: розкриття банками, ломбардами та іншими кредиторами реальних відсоткових ставок за кредитами та вказування всіх прихованих комісій та платежів у рекламі.

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