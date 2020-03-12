НБУ знизив облікову ставку до 10%: що це дасть українській економіці

Національний банк вирішив знизити облікову облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних. Почне діяти нова облікова ставку 13 березня 2020 року. Такий крок відбувається у межах пом'якшення монетарної політики.

Як пояснив очільник НБУ Яків Смолій під час брифінгу 12 березня, рішення щодо нової облікової ставки ухвалювали в умовах, коли:

інфляційний тиск слабшає швидше, ніж очікувалося,

економіка потребує подальшої підтримки.

Радимо ознайомитися! Облікову ставку знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців

Беручи до уваги цей комплекс обставин, ми продовжили пом’якшення монетарної політики та знизили облікову ставку на один пункт – до 10%, як і було передбачено січневим прогнозом,

– підкреслив він.

За словами Смолія, завдяки такому кроку економіка має отримати необхідний стимул. У підсумку:

інфляція повернеться у цільовий діапазон 5%,

економічне зростання в Україні в умовах охолодження світової економіки отримає підтримку.

У пресслужбі НБУ, зі свого боку, зауважили, що споживча інфляція сповільнилася швидше, ніж це передбачала прогнозна траєкторія – до 3,2% у січні і 2,4% у лютому в річному вимірі.

До кінця 2020 року Нацбанк очікує на зниження облікової ставки до 7% із 9%, планованих раніше. Після поступового зниження поточного року, ставка залишатиметься на рівні в 7% у 2021 та 2022 роках. Щоправда, цьому може завадити погіршення ситуації з коронавірусом не лише в Україні, а й у світі. А посприяти – прискорена реалізація реформ з боку нового уряду.

Зверніть увагу! Введення карантину через коронавірус може негативно вплинути на економіку, – НБУ

Зауважимо, що цього разу НБУ вже вшосте поспіль знижує облікову ставку. Попередні зниження відбувалися у січні 2020 року, а також у грудні, жовтні, вересні, липні 2019 року.