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      НБУ знизив облікову ставку до 10%: що це дасть українській економіці

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      Нацбанк знижує облікову ставку до п'ятирічного мінімуму в 10% річних / Пресслужба НБУ

      Національний банк вирішив знизити облікову облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних. Почне діяти нова облікова ставку 13 березня 2020 року. Такий крок відбувається у межах пом'якшення монетарної політики.

      Як пояснив очільник НБУ Яків Смолій під час брифінгу 12 березня, рішення щодо нової облікової ставки ухвалювали в умовах, коли:

      • інфляційний тиск слабшає швидше, ніж очікувалося,
      • економіка потребує подальшої підтримки.

      Радимо ознайомитися! Облікову ставку знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців

      Беручи до уваги цей комплекс обставин, ми продовжили пом’якшення монетарної політики та знизили облікову ставку на один пункт – до 10%, як і було передбачено січневим прогнозом,
      – підкреслив він.

      За словами Смолія, завдяки такому кроку економіка має отримати необхідний стимул. У підсумку:

      • інфляція повернеться у цільовий діапазон 5%,
      • економічне зростання в Україні в умовах охолодження світової економіки отримає підтримку.

      У пресслужбі НБУ, зі свого боку, зауважили, що споживча інфляція сповільнилася швидше, ніж це передбачала прогнозна траєкторія – до 3,2% у січні і 2,4% у лютому в річному вимірі. 

      До кінця 2020 року Нацбанк очікує на зниження облікової ставки до 7% із 9%, планованих раніше. Після поступового зниження поточного року, ставка залишатиметься на рівні в 7% у 2021 та 2022 роках. Щоправда, цьому може завадити погіршення ситуації з коронавірусом не лише в Україні, а й у світі. А посприяти – прискорена реалізація реформ з боку нового уряду.

      Зверніть увагу! Введення карантину через коронавірус може негативно вплинути на економіку, – НБУ

      Зауважимо, що цього разу НБУ вже вшосте поспіль знижує облікову ставку. Попередні зниження відбувалися у січні 2020 року, а також у грудні, жовтні, вересні, липні 2019 року.

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      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Яків Смолій Новини України НБУ Гроші Фінанси
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