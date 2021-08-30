Не дозволяла дітям спати у залі очікування: працівницю вокзалу в Запоріжжі звільнили

Працівницю зали очікування вокзалу "Запоріжжя-1" звільнили після того, як вона втрапила у скандал. Жінка не дозволяла спати дітям, коли ті разом з мамою чекали на поїзд.

Працівниця казала, що зала для відпочинку, а не сну

Інцидент трапився у липні 2021 року. Відео розмову жінки та працівниці вокзалу опублікували в інтернеті.

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Жінка з дітьми купили квитки на поїзд, який вирушав о 03:55. Вона вирішила почекати на нього у платному залі підвищеного комфорту. Втомлені діти одразу ж заснули. Водночас працівники залізниці та адміністратор кімнати вимагали, аби мати розбудити дітей. Мовляв, у правилах написано, що спати у залі очікування не можна.

Працівників притягнули до дисциплінарної відповідальності

Відео побачили в Офісі омбудсмена. Під час перевірки встановили, що працівниця залізниці безпідставно перевищила свої повноваження та порушила вимоги роботи вокзалу. Її звільнили з посади.

Інші 2 працівники вокзалу не вплинули на вирішення конфлікту. Через це їх притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Випадок опрацювали з усіма працівниками філії "Вокзальна компанія" та наголосили на безумовному виконанні своїх посадових обов'язків з метою недопущення порушення прав громадян,

– наголосили в Офісі омбудсмена.

Крім того, уповноважений з прав людини надіслав листа в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" з вимогою приділяти першочергову увагу забезпеченню інтересів дитини.

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