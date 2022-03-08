Не Javelin та NLAW єдиними: "Стугна-П" українського виробництва чудово показує себе в бою

Український протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" знищує бронетехніку окупантів не гірше за американські чи шведські ПТРК.

Це підтверджує нове відео бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. На кадрах видно влучну роботу наших військових зі "Стугна-П".

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"Стугна-П" – український ПТРК

"Стугна-П" призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, які, зокрема, оснащені сучасними засобами динамічного захисту. Відзначимо, що цей комплекс виготовляє конструкторське бюро "Луч".

Саме за допомогою українського ПТРК українські захисники успішно знищують бронетехніку окупантів.

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Відомо, що "Стугна-П" має напівавтоматичну систему наведення за лазерним променем української розробки. Але є можливість і дистанційно керувати ракетою по телевізійному каналу із закритої позиції.

"Стугна-П" / Фото 93 ОМБр

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