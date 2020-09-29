В урочищі Бабин Яр стратили тисячі людських доль, а родини винищували цілими поколіннями. Це численні нагадування людству, до чого призводять ксенофобія, расизм та нетерпимість.

У Бабиному Яру нацисти вбили майже 34 тисячі людей. А за два наступних роки, за різними підрахунками, – від 70 до 200 тисяч. Про це написав президент Володимир Зеленський на своїй фейсбук-сторінці.

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Зеленський наголосив, що символом звірячої ненависті є слова оголошень, які розвішували в Києві нацистські окупанти. У них наказували усім євреям зібратись з документами, грішми й білизною біля вулиць Мельникова та Дегтярівської. А тим, хто не підкориться, погрожували розстрілом.

Президент зауважив, що людей вбивали тільки за те, що вони євреї. А згодом – лише за те, що вони роми, українці, військовополонені.

Ми схиляємо голову перед усіма жертвами Бабиного Яру. І не маємо права забути ці страшні злочини,

– додав глава держави.

Зеленський підсумував, що потрібно зробити все, аби більше ніколи в жодному куточку світу не з’явилися подібні оголошення.

Зверніть увагу! 29 вересня є Днем пам'яті жертв Бабиного Яру.