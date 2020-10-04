Колишній голова МЗС України заявив, що мінські домовленості варто розуміти як домовленості, а не угоди. Ба більше, за словами Павла Клімкіна, вони не мають ніякого статусу.

Клімкін зауважив, що з першого дня після підписання Мінських домовленостей було зрозуміло, що у разі, якщо документ читати буквально, виконати їх неможливо. Про це ексміністр закордонних справ в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Водночас Клімкін наголосив, що Мінські домовленості були необхідними. Вони були єдиною можливістю "зняти ескалацію навколо Дебальцевого і взагалі на фронті". Він додав, що Росія планувала подальшу масштабну ескалацію.

Мінські домовленості, якщо ви їх читаєте буквально, їх виконати неможливо. Це було зрозуміло з першого дня. Мінські угоди насправді ніякі не угоди, а домовленості. Вони не мають ніякого статусу,

– пояснив Клімкін.

Також колишній очільник МЗС зазначив, що він виступав категорично проти положення провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном.

Мінські домовленості: все, що потрібно знати