У Білорусі триває загальнонаціональний страйк. Другий тиждень по всій країні не вщухають масові протести. Зокрема, в Єс не прийняли офіційні результати голосування за президента Білорусі й розпочали роботу над санкціями. Нардеп від "Слуги народу" Ігор Василів вважає, що Україна повинна зробити не менш жорстокі дії, ніж Євросоюз.

Адже Україна пройшла всі ці події. Відтак те, що пережив український народ у 2013 році, дає право це робити. Про це депутат від монобільшості розповів в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

Важливо Україна викликає свого посла з Мінська для консультацій

Він пригадав, що в "Слузі народу" опублікували дві заяви з реакцією на події в Білорусі. Та додав, що нардепи всіляко намагаються вплинути на цю ситуацію. Відтак хочуть розірвати будь-які відносини з офіційним Мінськом.

Зараз працюємо над тим, щоб була різкіша заява офіційного Києва та депутатів ВР. І зрештою ми говоримо, щоб не визнавати вибори в Білорусі. Не можна їх визнавати,

– наголосив він.

Напередодні Міністерство закордонних справ України заявило, що викликає посла України в Білорусі задля оцінки перспектив українсько-білоруських відносин.

За словами Ігоря Василіва, Дмитро Кулеба, напевно, тому й послав викликав для консультації, щоб дізнатися, що відбувається в Білорусі з перших вуст. Тому що все-таки вони повинні дати офіційний коментар.

"І заява сьогоднішня Дмитра Кулеби – досить виважена. І нормальною є реакція як міністра, так і наших співгромадян щодо цих подій", – додав він.

Про заяву нардепа Євгена Шевченка

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко закликав білорусів пробачити Олександру Лукашенку “його гріхи та злочини”.

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Його однопартієць Ігор Василів заявив, що фракція монобільшості абсолютно різна. Відтак Шевченко може написати у своєму фейсбуці будь-що. Однак Лукашенку неможливо пробачити все те, що зазначив депутат.

Говорю не як парламентар, а як людина, яка пройшла два майдани. Напевно Шевченко не розуміє цього, тому він робить такі коментарі,

– відзначив Ігор Василів.

Нардеп також попросив вибачення у всіх виборців за висловлювання Шевченка.