Не плануємо, – Кулеба відкинув сценарій евакуації Харкова та Маріуполя

Україна не має наміру евакуйовувати населення Харкова та Маріуполя.

Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він відповідав на питання журналістів після зустрічі з главою Держдепу США, пише 24 канал.

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Кулеба відкинув евакуацію Харкова та Маріуполя: дивіться відео