Не плануємо, – Кулеба відкинув сценарій евакуації Харкова та Маріуполя

23 лютого 2022 , 00:04
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Україна не має наміру евакуйовувати населення Харкова та Маріуполя.

Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він відповідав на питання журналістів після зустрічі з главою Держдепу США, пише 24 канал.

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Кулеба відкинув евакуацію Харкова та Маріуполя: дивіться відео

 

Автор: Ірина Буртик