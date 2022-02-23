Не плануємо, – Кулеба відкинув сценарій евакуації Харкова та Маріуполя
23 лютого 2022 , 00:04Читать новость на русском
Україна не має наміру евакуйовувати населення Харкова та Маріуполя.
Про це повідомив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. Він відповідав на питання журналістів після зустрічі з главою Держдепу США, пише 24 канал.
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Кулеба відкинув евакуацію Харкова та Маріуполя: дивіться відео