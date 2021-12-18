Не подарунками єдиними: Епіфаній дав поради батькам до Дня святого Миколая

Митрополит Епіфаній напередодні Дня святого Миколая дав настанови для батьків. Він порадив дорослим, як краще провести цей день з малечою.

Поради від митрополита Епіфанія

Очільник УПЦ наголосив, що хоч свято має історичне та християнське підґрунтя, важливими є сімейні стосунки. Стосунки між батьками та дітьми у цей день не мають будуватися виключно на матеріальних цінностях.

Читайте також Що не варто дарувати на День святого Миколая, аби не зіпсувати атмосферу свята

Не "відкуповуйтеся" від дитини

У День святого Миколая не варто купувати дітям дуже дорогі подарунки. Краще подарувати їм своє тепло. Важливими є спілкування, обійми та поцілунки. "Навчайте дитину добра та наставляйте на праведний шлях", – наголосив митрополит.

Учіть малечу дарувати подарунки

Слід навчити дитину не лише бути вдячною, а й дарувати щось самій. Важливою християнською чеснотою є віддавати, не вимагаючи нічого.

Навчайте дитину цієї любові та щирості, допоможіть їй підготувати подарунки для родичів і своїм прикладом покажіть, якою може бути турбота про своїх ближніх,

– сказав очільник ПЦУ.

Поясніть, що подарунки бувають не лише матеріальними

Любов та турбота виражаються не лише у подарунках, а й у вчинках. Навчіть дитину піклуватися про інших людей, даруючи свою любов та підтримку. Наприклад, ви можете разом придумати, як допомогти самотнім стареньким сусідам та привітати їх зі святом.

Рекомендуємо Оригінально та зі смаком: 10 ідей, що подарувати колегам чи друзям на День Миколая

Розкажіть про історію свята

Миколай не вигаданий міфічний персонаж, а реальна історична постать, яка своїми добрими безкорисливими вчинками змінила життя багатьох людей на краще. Розкажіть історію чудотворця вашій малечі – хай дитина надихається прикладом Миколая.

Не можна залякувати різочкою

Не погрожуйте дитині, що святий Миколай принесе різочку за її нечемну поведінку. Фізичне покарання рідко приносить щось хороше, однак може стати причиною для формування жорстокості в дитині.

Найбільшим зразком для наслідування для своєї дитини є саме ви. Своїм словом і своєю поведінкою, своїм ставленням до неї та інших людей ви виховуєте її та наставляєте. І споглядаючи на вас, дитина виросте добропорядною, якщо ви будете для неї гідним прикладом,

– запевнив митрополит.

Це може вас зацікавити – Миколай чи Дід Мороз: у кого вірять українці: дивіться відео

Повний текст публікації митрополита Епіфанія у фейсбуці:

Свято на честь святителя Миколая, чи День святого Миколая, як його знають у народі – одне з найтепліших та найзатишніших сімейних свят в Україні. Збережене в українській традиції попри роки нав’язуваного атеїзму, воно залишилося однією з об’єднавчих дат для нашого народу. Й справді, що може єднати більше, ніж любов, якою сповнене це свято і якою ми так охоче ділимося одне з одним – у тому числі через подарунки.

Напередодні цього прекрасного дня хочу звернутися до батьків.

1. Не подарунками єдиними

Що у свято Миколая, що у будь-який інший день – стосунки між людьми, а тим паче ваші стосунки з власною дитиною не мають будуватися виключно на матеріальних цінностях. Людина позначена єдністю тіла й душі, а отже, потребує й матеріальних, і духовних цінностей для гармонійного розвитку. Особливо тоді, коли мова йде про маленьку людину, яку ви зрощуєте, виховуєте та настановляєте.

2. Навчайте дитину не лише бути вдячною, але й дарувати подарунки самій

Однією з найбільших християнських чеснот є уміння віддавати, не вимагаючи нічого натомість. Чинити добро не заради похвали чи вдячності, не заради якоїсь миттєвої чи відстроченої винагороди, але від щирого серця та з любові.

3. Поясніть, що подарунки бувають не лише матеріальними

Любов і турбота значною мірою виражаються не лише і не стільки у матеріальних цінностях, хоча й вони теж бувають важливими, але у вчинках і турботі. Ви можете разом придумати, як допомогти одиноким стареньким сусідам, розрадити їхню самотність і привітати їх зі святом.

4. Розкажіть дитині про історію свята

Зверніться до історії життя святителя Миколая та розкажіть дитині про нього. Нехай ваша дитина надихається прикладом святителя Миколая та навчається в нього любові та самовідданості добрим справам.

5. Не залякуйте дитину "різочкою"

Не погрожуйте дитині, що "святий Миколай принесе різочку" за її нечемну поведінку. Фізичне покарання рідко приносить добрі плоди, але може стати причиною для черствіння серця та формування жорстокості в дитині.

Адже найбільшим зразком для наслідування для своєї дитини є саме ви.