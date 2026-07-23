Не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони, – Федоров

Михайло Федоров відмовився від усіх варіантів посад, які йому запропонував Володимир Зеленський. Він заявив, що бачить себе лише міністром оборони.

У коментарі журналістам Федоров пояснив, що лише на посаді міністра оборони він може реалізувати свій план щодо примусу Росії до миру, передає 24 Канал.

Чому Федоров відмовився від інших посад у владі?

Федоров нагадав, що в січні 2026 року на запрошення президента його команда прийшла до Міністерства оборони з планом AIR – LAND – ECONOMY. Він передбачав захист українського неба, стримування російського наступу та удари по економіці Росії.

Ексміністр зазначив, що упродовж шість місяців його команда послідовно реалізовувала цей план. Завдяки йому Україна вперше за останні роки змогла перехопити ініціативу та отримала шанс примусити Росію завершити війну.

Федоров подякував Зеленському за запропоновані варіанти подальшої роботи, але наголосив, що погодиться лише на посаду міністра оборони.

Оскільки, на йому думку, лише три посади в державі – президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ – мають реальний вплив на перебіг війни.

Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади Міністра оборони,

– наголосив ексміністр.

Федоров вважає, що інші посади не дають достатніх повноважень для боротьби з корупцією в оборонних закупівлях, завершення реформи армії, планування військових операцій та змін усередині системи.

Для мене питання ніколи не було в посаді чи статусі, а лише в можливості реально впливати на результат і наближати перемогу України,

– підсумував чиновник.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що запропонував Михайлу Федорову кілька посад. Останнім із запропонованих варіантів стала посада віцепрем'єр-міністра з військових інновацій.

Нагадаємо, що в українських містах кілька днів поспіль тривають протести. Люди вимагали повернути Федорова до Міноборони, а Олександра Сирського – відправити у відставку.

Зрештою, другу вимогу мітингувальників президент виконав – звільнив Сирського і на його місце призначив Михайла Драпатого.

Попри це люди надалі протестують. Ветеран Дмитро Козятинський закликав продовжити протест проти відставки Федорова та вийти у п'ятницю о 20:00 на площі своїх міст.

Чудово, що діалог працює. Водночас, не варто забувати і про другу вимогу протесту – повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Міністерству необхідні реформи, а зі звільненням Сирського пропав і конфлікт між МО та ГШ, тому не бачу жодних причин не повертати Федорова на посаду,

– написав Козятинський.