Людина не повинна думати про те, де взяти гроші, – Садовий про перезавантаження освіти у Львові

У 2021 році у Львівсьй МТГ розпочали велике перезавантаження освіти. Зокрема, з вересня директори шкіл розпочнуть отримувати 1 тисячу доларів зарплати.

За словами мера Львова Андрія Садового, освітяни повинні отримувати гідну оплату. Адже люди, які відповідають за освіту сотень дітей, не повинні думати про те, де взяти гроші.

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Садовий розповів, що цьогоріч розпочали велике перезавантаження освіти у Львівській міській територіальній громаді.

Ви вже чули, що з вересня директори шкіл отримуватимуть тисячу доларів заробітної плати. Людина, яка відповідає за освіту сотень дітей, має отримувати гідну компенсацію і не думати про те, де взяти гроші для забезпечення себе та своєї сім'ї,

– зазначив міський голова.

Однак, за словами мера, не менш важливими є професійність та фаховість керівника освітнього закладу.

"Якісний підбір кадрів – надскладне завдання, тому ми вже почали оголошувати конкурси на директорів для наших шкіл", – додав Садовий.

Наразі у Львівській МТГ є 9 вакансій. Однак до кінця року оголосять ще 35.