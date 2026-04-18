Не в пріоритеті, – Лавров про відновлення перемовин з Україною
- Сергій Лавров заявив, що відновлення мирних перемовин з Україною не є пріоритетом для Росії.
- Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорів у Стамбулі, якщо партнер буде готовий.
У російському МЗС не відкидають можливість відновлення переговорів у Стамбулі. Проте для Росії це "не є пріоритетом номер один".
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на дипломатичному форумі в Анталії.
Що кажуть в Росії про переговори?
Лавров повідомив, що тема відновлення мирних перемовин щодо війни в Україні наразі "не є пріоритетом номер один".
Росія нікому переговори не нав'язувала. Ми завжди виходили з того, якщо партнер готов – за нами справа не стане,
– додав російський міністр.
Водночас очільник російського МЗС зазначив, що Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України заявив про готовність до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. До того ж український лідер передав відповідні сигнали турецькій стороні 4 квітня. Проте, за словами Андрія Сибіги, російський диктатор ховається.
Мирні переговори: останні заяви
Москва гальмує процес мирних переговорів, на думку керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка. 24 Каналу політолог розповів, що Росія не хоче приймати ані українську позицію, ані частину американських підходів.
Президент США Дональд Трамп на питання про Україну та мирні перемовини відповів, що йому б хотілось, аби українська та російська сторони "порозумілись", адже "в Україні гине багато людей".