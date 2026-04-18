Не в пріоритеті, – Лавров про відновлення перемовин з Україною
18 квітня, 14:09
Оновлено - 14:43, 18 квітня

Не в пріоритеті, – Лавров про відновлення перемовин з Україною

Дарія Черниш
Основні тези
  • Сергій Лавров заявив, що відновлення мирних перемовин з Україною не є пріоритетом для Росії.
  • Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорів у Стамбулі, якщо партнер буде готовий.

У російському МЗС не відкидають можливість відновлення переговорів у Стамбулі. Проте для Росії це "не є пріоритетом номер один".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на дипломатичному форумі в Анталії.

Дивіться також Російські пропагандисти запитали Сибігу про зустріч з Путіним: що відповів глава МЗС

Що кажуть в Росії про переговори?

Лавров повідомив, що тема відновлення мирних перемовин щодо війни в Україні наразі "не є пріоритетом номер один".

Росія нікому переговори не нав'язувала. Ми завжди виходили з того, якщо партнер готов – за нами справа не стане,
– додав російський міністр.

Водночас очільник російського МЗС зазначив, що Росія позитивно сприймає можливість відновлення переговорного процесу у Стамбулі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України заявив про готовність до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. До того ж український лідер передав відповідні сигнали турецькій стороні 4 квітня. Проте, за словами Андрія Сибіги, російський диктатор ховається.

Мирні переговори: останні заяви

  • Москва гальмує процес мирних переговорів, на думку керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка. 24 Каналу політолог розповів, що Росія не хоче приймати ані українську позицію, ані частину американських підходів.

  • Президент США Дональд Трамп на питання про Україну та мирні перемовини відповів, що йому б хотілось, аби українська та російська сторони "порозумілись", адже "в Україні гине багато людей".