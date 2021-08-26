З початку червня 2021 року Литва протидіє атакам, зрежисованим режимом Олександра Лукашенка за підтримки Кремля. Здавалось би, останніми днями ситуація дещо стабілізувалася, вдалося призупинити потік на кордоні і навіть поставити на паузу трафік рейсів, що прибувають до Мінська.

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Проте до ситуації на кордоні й в таборах мігрантів, на тлі якої відбувається планомірна агресивна дезінформаційна кампанія, додався ще один осередок дестабілізації – литовський парламент.

Сейм Литви – на позачерговій сесії

У вівторок, 10 серпня, Сейм Литви збирався на позачергову сесію, на якій планувалося ухвалити рішення щодо нагальних питань. Сесія анонсувалася десь за тиждень, питання обговорювали активно у громадському просторі.

Зранку біля будівлі Сейму почали збиратися так звані "протестувальники", які виступали проти:

політики обов'язкової вакцинації;

обмежень, які передбачені для невакцинованих.

Зі слів тих, хто зібрався на протест, рішення Сейму порушували б права людини. Біда в тому, що на сесії того дня не обговорювали жодного питання, яке стосується пандемії та протиепідемічних заходів.

Бар'єр на кордоні з Білоруссю

Перший пакет, який розглядав Сейм, стосувався зведення фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю. Другий – щодо надання розширених повноважень збройним силам в нинішніх умовах з метою ефективнішого врегулювання ситуації.

Формально мітинг перед Сеймом був санкціонованим до 17 години, а все що відбувалося після – точно мітингом не назвеш.

"Протестувальники" (а насправді місцевий люмпен) оточили Сейм, таким чином забарикадувавши парламентарів в будівлі. Приблизно о 21:00, коли "протест" остаточно переріс в сутички, на місце підтягнулися поліцейські і ще 5 екіпажів Служби громадського порядку, залучили сльозогінний газ.

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В бік поліції і журналістів летіло каміння, скляні пляшки, сигнальні ракети. Під час сутичок поранили приблизно 20 поліціянтів і працівників Служби громадського порядку.

Зауважимо! Затримали 26 осіб, розпочали досудове розслідування. Як з'ясувалося, понад третина затриманих – із судимостями.

Яка мета мітингу

Для чого був потрібен мітинг? Активізувалися 2 дестабілізуючі осередки, водночас вони були синхронізованими. До речі, ввечері того ж дня, на полігоні Rūdninkai, де розташований табір нелегальних мігрантів, знову відбулися сутички. Відомо, що 20 людей втекли з табору, 11 вдалося знайти.



Так звані "мітинги" проти вакцинації / Фото Delfi

Що ж до інформаційної складової, то це класична пропаганда, дезінформація і маніпуляція з метою дискредитації уряду, намагання розхитати ситуацію до масштабів політичної кризи. Основні джерела:

російські;

білоруські;

проросійські "медіа".

В інформаційних атаках проти литовського уряду і суспільства простежуються низка технік.

Техніка перша

Перша – Name calling – коли до об'єкта прив'язують гучну назву, символ, який викликає сильні негативні емоції і застосовують сарказм.

Приклад: слово "фашисти", що звучить на адресу уряду просто беззупинно, було і на плакатах так званих "мітингувальників".

До речі! У випадку Литви, за сценарієм кремлівських пропагандистів, "фашисти" регулярно виходять на сцену вже упродовж, напевно, десятиліття, в різних сценах і на тлі різних декорацій.

Техніка друга

Друга – Transfer – безпідставне використання символів, що у свідомості людей здатні пов'язати одне явище з іншим.

Приклад: "протестувальники" були в костюмах заручників концтабору з наліпленими жовтими зірками Давида, інсценували гетто, таким чином намагаючись показати, що невакциновані люди вимушено опиняються в "гетто". Це не що інше, як намагання натиснути на дуже болючу для литовського суспільства точку.



Проти уряду Литви використовують інформаційні атаки / Фото Associated Press

Техніка третя

Третя – Labeling – тобто навішування ярликів.

Приклад: вже згадані "звірства фашистів", порівняння з "нацистами". Намагання видати "протест" за мирну акцію, а дії органів влади – за жорстокість проти "мирних протестувальників".

Техніка четверта

Четверта – Outright lie – тобто відверта брехня.

Приклад: кілька топорних фейків про нібито вбитого іракця і навіть проведення пікету біля посольства Литви в Мінську; численні історії про звірства литовських прикордонників і навіть їхніх собак. Ці вигадані історії просуваються з однією дуже простою метою – дегуманізації влади.

Техніка п'ята

І п'ята – Band wagon – спонукання слідувати за натовпом без належної аргументації, принцип "роби як всі".

Тут, напевно, зрозуміло і так. Коли мовиться про мітинг проти вакцинації, – принаймні, як його подали, – аргументи зайві.

Важливо! Аж 3 з наведених технік входять до переліку "Семи знарядь пропаганди", що їх "вписали" у головний підручник з пропаганди Альфред Лі та Елізабет Лі ще у 1939 році.

Ми навмисно не називаємо те, що відбувається упродовж цього літа в Литві, "кризою мігрантів". Саме так зазвичай пишуть про цю ситуацію медіа. Тут варто бути дуже обережним в дефініціях, принаймні з трьох міркувань.

Хоча б через те, що не можна приймати термінологію агресора, бо за нею неодмінно тягнеться шлейф ворожих наративів. І крапка.

Це не класична криза мігрантів у звичайному її розумінні. Самі по собі потоки нелегальних мігрантів не сформувалися, літаки з Іраку просто так не заповнились, і маси людей не почали рухатися через Білорусь до литовського кордону, – аж поки не створили належні умови. Створили і підтримали – структури білоруської влади за втручання Кремля.



Сутички біля литовського Сейму / Фото Delfi

Атака проти ЄС та НАТО

Тому це не що інше, як атака проти державності Литви з чіткою метою дестабілізації політичної ситуації, поляризації суспільства, зменшення його стійкості і можливості чинити опір.

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Цю атаку також варто розцінювати комплексно – і як атаку проти Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору загалом. Адже її мета – продемонструвати на прикладі Литви, яка наразі приймає удар на себе в силу своєї географічної розташованості, – нібито неспроможність країн Заходу врегулювати політичну кризу.

Показати, що "демократія не працює". Показати, що демократія вразлива. І що "ось що буде відповіддю на ваші санкції".

Плюс, не забуваємо, що Лукашенко почав озвучувати погрози вбік України. Тому, ця "демонстрація сили" розрахована і на нас з вами теж.

Мовляв, "подивіться, як впорається могутній ЄС і союзники по НАТО, і тоді подумайте добряче, хто прийде на допомогу вам у подібній ситуації".