Не стримав сміх: Шмигаль відреагував на ініціативу переходу України на латиницю

Дениса Шмигаля запитали, що він думає про переведення українського правопису на латиницю. Прем'єр-міністр не стримав посмішку.

Шмигаль під час пресконференції запропонував все питати у секретаря РНБО Олексія Данілова, який висунув таку ініціативу.

До речі Перехід на латинку може тривати понад 30 років, – науковець про заяву Данілова

Він дасть всі відповіді. Дякую,

– сказав Шмигаль.

Перехід на латиницю: що відомо

Данілов в одному з інтерв'ю заявив, що Україна має позбутися кириличної абетки та перейти на латиницю. На думку політика, англійська мова має стати обов'язковою в Україні.

Проросійські політики вже висловили своє обурення щодо цього та назвали це "ідеєю космічного масштабу та космічної дурості". Сам Данілов зазначив, що "цікаво спостерігати істерію ОПЗЖ". Секретар РНБО наприкінці допису звернувся до читачів латинкою: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda".

Співголова Національної комісії з питань правопису 2015 – 2019 років Максим Стріха зауважив, що ідея не нова. Латинку для української мови застосовували ще з XVII століття. Щоправда, за його словами, такий перехід може тривати понад 30 років.

В Інституті української мови наголосили, що українська писемність багато століть заснована на кирилиці, тож змінювати її на формат латиниці є руйнуванням традиції. Переконані, що теоретичний перехід України на латиницю можна назвати нонсенсом.