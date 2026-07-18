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24 Канал Новини України Палала нафтобаза, уражено танкери й корабель у Керчі: Сили оборони завдали серії ударів по Росії
18 липня, 13:30
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Оновлено - 13:38, 18 липня

Палала нафтобаза, уражено танкери й корабель у Керчі: Сили оборони завдали серії ударів по Росії

Юлія Харченко

У ніч на 18 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів Росії та на окупованих територіях. Під ураження потрапили кілька важливих для окупантів об'єктів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

 

Які російські об'єкти змогли уразити Сили оборони?

Операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.

Однією з головних цілей стала нафтобаза "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. За даними Сил оборони, зафіксовано влучання по об'єкту, після чого на території підприємства виникла пожежа. Відомо, що ця нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб російської армії.

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