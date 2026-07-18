18 липня, 13:30
Оновлено - 13:38, 18 липня
Палала нафтобаза, уражено танкери й корабель у Керчі: Сили оборони завдали серії ударів по Росії
У ніч на 18 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів Росії та на окупованих територіях. Під ураження потрапили кілька важливих для окупантів об'єктів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Які російські об'єкти змогли уразити Сили оборони?
Операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора.
Однією з головних цілей стала нафтобаза "Нафто-Сервіс" у Ногінську Московської області. За даними Сил оборони, зафіксовано влучання по об'єкту, після чого на території підприємства виникла пожежа. Відомо, що ця нафтобаза використовується для зберігання та постачання паливно-мастильних матеріалів, зокрема для забезпечення потреб російської армії.