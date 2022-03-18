Не тільки снарядами: українські військові засипають окупантів листівками

У 128-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді обстрілюють окупантів агітаційними листівками. Там вони пропонують ворогу здатися й зберегти своє життя.

Військові обстрілюють окупантів не тільки набоями, а ще й листівками. Їх запихають у спеціальні 122-міліметрові снаряди, які вибухають в повітрі. Так на позиції окупантів прилітають багато-багато папірців.

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У листівках ворогу демонструють всі переваги полону: так вдасться зберегти життя, поспілкуватися з рідними, отримати амністію та повернутися додому живим після завершення війни.

122-міліметрові снаряди вибухають у повітрі та листівки падають на позиції орків. Там докладно розписано алгоритм здачі у полон із гарантіями збереження життя, гуманним ставленням, можливістю телефонного спілкування з рідними, амністією та поверненням додому після завершення бойових дій, – пишуть військові.

Фото 128 окрема гірсько-штурмова бригада

Фото 128 окрема гірсько-штурмова бригада

Фото 128 окрема гірсько-штурмова бригада

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