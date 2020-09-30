Не тіньовий уряд, а цінні порадники: експерт про нових представників у команді Тихановської
Світлана Тихановська почала створювати тіньовий уряд Білорусі. Лідер білоруського руху "За свободу" Юрась Губаревич ствердив, що і Гаррі Погоняйло, і Алесь Алехнович – досить відомі та впливові люди у Білорусі.
В ефірі 24 каналу Губаревич зазначив, що 2 нові представники Тихановської матимуть статус консультантів.
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Лідер білоруського руху повідомив, що "Погоняйло – це досить відомий правозахисник, який почав свою діяльність ще з далеких 90-х. Оскільки це авторитетна людина, то він впорається зі своєю посадою".
Я вважаю, що це ціні порадники у команді Тихановської,
– сказав Юрась Губаревич.
За його словами, на цьому етапі не варто розмовляти про тіньовий уряд. Це "скоріш команда порадників щодо конкретних питань у роботі". Іншу частину роботи забирає на себе Координаційна рада, яка тісно співпрацює зі Світланою Тихановською.
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Губаревич відзначив, що зараз Лукашенко взагалі ні на що не звертає уваги: ні на позицію більшості білорусів, які вимагають, щоб він покинув свою посаду, ні на позицію демократичних країн Заходу, які заявили про його невизнання.
Скоріш за все, Лукашенко притримуватиметься і надалі цієї тактики. Але рано чи пізно він піде. Цей фінал неминучий,
– додав експерт.
Уряд Тихановської: що відомо
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська почала формувати свій уряд.
- Вже призначені представники з прав людини та економічних реформ.
- Представником з прав людини став юрист і правозахисник Гаррі Погоняйло. Він був адвокатом з багатьох справ про права людини в Білорусі, зокрема у справах Павла Шеремета і Дмитра Завадського.
- Представником з економічних реформ Тихановська призначила економіста Алеся Алехновича. Він віцепрезидент Аналітичного центру CASE-Belarus, який займається вивченням економіки та розробкою економічних реформ для Білорусі.