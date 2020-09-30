Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська почала формувати свій уряд. Вже призначені представники з прав людини та економічних реформ.

Представником з прав людини став юрист і правозахисник Гаррі Погоняйло. Він був адвокатом з багатьох справ про права людини в Білорусі, зокрема у справах Павла Шеремета і Дмитра Завадського. Про це повідомили в телеграм-каналі Тихановської "Пул Первой".

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Представником з економічних реформ Тихановська призначила економіста Алеся Алехновича. Він віце-президент Аналітичного центру CASE-Belarus, який займається вивченням економіки та розробкою економічних реформ для Білорусі.

Режим Олександра Лукашенка не тільки нелегітимний, він більше не справляється зі своїми завданнями. Ми не можемо не діяти і спостерігати, як країна все більше занурюється в кризу. Тому, щоб забезпечити проведення нових виборів, я продовжую свою роботу по об'єднанню всіх демократичних сил білоруського суспільства,

– заявила Тихановська.

Що ще останнім часом робила Тихановська

В столиці Литви Вільносі 29 вересня вона зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном. Тихановська сказала, що отримала від нього обіцянку допомогти в переговорах з врегулювання політичної кризи і звільнення політичних ув'язнених.

Крім того, лідерка опозиції виступила за індивідуальні санкції проти режиму Лукашенка.

Тихановська також прокоментувала таємну інавгурацію чинного самопроголошеного президента Білорусі, яка відбулась 23 вересня. На її думку, в цей день Лукашенко просто пішов на пенсію, а його накази для силовиків нелегітимні і їх не потрібно виконувати.

Що відомо про Тихановську