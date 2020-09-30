Тихановська почала формувати свій уряд: до нього вже увійшли двоє людей
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська почала формувати свій уряд. Вже призначені представники з прав людини та економічних реформ.
Представником з прав людини став юрист і правозахисник Гаррі Погоняйло. Він був адвокатом з багатьох справ про права людини в Білорусі, зокрема у справах Павла Шеремета і Дмитра Завадського. Про це повідомили в телеграм-каналі Тихановської "Пул Первой".
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Представником з економічних реформ Тихановська призначила економіста Алеся Алехновича. Він віце-президент Аналітичного центру CASE-Belarus, який займається вивченням економіки та розробкою економічних реформ для Білорусі.
Режим Олександра Лукашенка не тільки нелегітимний, він більше не справляється зі своїми завданнями. Ми не можемо не діяти і спостерігати, як країна все більше занурюється в кризу. Тому, щоб забезпечити проведення нових виборів, я продовжую свою роботу по об'єднанню всіх демократичних сил білоруського суспільства,
– заявила Тихановська.
Що ще останнім часом робила Тихановська
- В столиці Литви Вільносі 29 вересня вона зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном. Тихановська сказала, що отримала від нього обіцянку допомогти в переговорах з врегулювання політичної кризи і звільнення політичних ув'язнених.
- Крім того, лідерка опозиції виступила за індивідуальні санкції проти режиму Лукашенка.
- Тихановська також прокоментувала таємну інавгурацію чинного самопроголошеного президента Білорусі, яка відбулась 23 вересня. На її думку, в цей день Лукашенко просто пішов на пенсію, а його накази для силовиків нелегітимні і їх не потрібно виконувати.
Що відомо про Тихановську
- Світлана Тихановська потрапила у політику зовсім нещодавно. Її чоловік, Сергій Тихановський, був одним з найбільш рейтингових претендентів на посаду президента Білорусі. Згодом його затримали, а тамтешнє ЦВК відмовилося реєструвати Тихановського на посаду голови держави. Натомість зареєструвалася Світлана та брала участь у виборах.
- За даними, які опублікувала білоруська ЦВК, Тихановська набрала всього 10.12% голосів, а Лукашенко 80.10%. Водночас екзитполи та незалежні експерти повідомили, що президентом Білорусі стала лідерка опозиції Світлана Тихановська.
- 14 серпня опозиціонерка оголосила про створення Координаційної ради із забезпечення передачі влади від Лукашенка.
- Згодом перемогу самопроголошеного президента почала не визнавати міжнародна спільнота. Зокрема ЄС, США, Канада, Литва, Польща та Україна.
- 8 серпня Тихановська виступила в ПАРЄ та закликала ввести санкції проти Лукашенка.
- 17 вересня Європарламент визнав координаційну раду тимчасовим представництвом білоруського народу.
- Зараз лідерка білоруської опозиції продовжує зустрічатися з міжнародними лідерами.