Світлана Тихановська зяавила, що загальні санкції проти Білорусі можуть зашкодити компаніям і людям, що не мають стосунку до злочинів влади. Саме тому лідерка опозиції виступила за індивідуальні каральні обмеження.

Тихановська – проти загальних санкцій

Про позицію головної конкурентки Лукашенка на президентських виборах повідомив телеграм-канал "Пул Первой".

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Я не пропоную вводити загальні, галузеві економічні санкції. Я турбуюся, що можуть постраждати приватні компанії і невинні люди. Тому я виступаю за точкові індивідуальні санкції проти конкретних особистостей і підприємств, які підтримують або фінансують режим Лукашенка,

– розповіла Тихановська.

Що відомо про санкції щодо Білорусі

Зазначимо, що Євросоюз визнав вибори президента Білорусі нелегітимними і попередив про застосування санкцій щодо осіб, причетних до фальсифікацій та розгону мирних акцій.

Наприкінці вересня у Брюсселі повідомили, що готовий санкційний список з 40 білоруських чиновників. Проблеми з запровадженням санкцій виникли через позицію Кіпру.

Також про персональні санкції щодо білоруських можновладців повідомили у Литві, Латві та Естонії. Також про такий намір покарати причетних до фальсифікацій та насилля заявили США, Велика Британія та Канада

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