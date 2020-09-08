Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська виступила на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона заявила, що Лукашенко не має жодних законних підстав залишатися президентом Білорусі. А також попросила світову спільноту тиснути на нього.

Засідання ПАРЄ пройшло 8 вересня в режимі відеоконференції, повідомляє 24 канал.

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Про що говорила Тихановська у своїй промові

Олександр Лукашенко не має жодних законних підстав залишатися президентом Білорусі.

Жодна міжнародна організація не визнала результати виборів в Білорусі. Громадяни Білорусі також відмовилися визнавати ці фальсифіковані вибори. Він більше не представляє Білорусь,

– зазначила опозиціонерка.

Закликала продовжувати чинити міжнародний тиск на диктатора.

"Ми потребуємо міжнародного тиску на людину, яка відчайдушно чіпляється за владу, підтримує режим і порушує права людини", – додала лідерка опозиції.

Застерегла від співпраці та домовленостей з режимом Лукашенка.

"Країни, які укладають угоди з Лукашенком, роблять це на свій страх і ризик", – заявила Тихановська. За її словами, зобов'язання білоруської влади можуть бути дійсними лише тоді, коли спрямовані на благо громадян, а не на обмеження їхніх прав.

Висловила сподівання, що нова Білорусь зможе зайняти своє місце серед європейських країн.

Засудила затримання своєї соратниці Марії Колеснікової.

Зверніть увагу! Раніше низка країн світу та Євросоюз оголосили, що не визнають результатів виборів президента Білорусі 9 серпня. У ЄС готують санкції проти низки білоруських чиновників. А депутати Європарламенту оголосили Олександра Лукашенка персоною нон ґрата в Євросоюзі.

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