Не типова війна: чому росіяни намагатимуться вбити іноземних журналістів

Лише за один день, 6 березня, окупаційні війська прицільно атакували знімальну групу британського каналу Sky News, а також поранили шведського журналіста Гійома Брікета. Це свідчить про невеличку зміну тактики окупантів – під загрозою не тільки українці, але й іноземці.

Колись давно один із місцевих журналістів спілкувався з наглядачами ОБСЄ. Було це в Донецькому аеропорту, ще до його знищення. Іноземці тоді стверджували, що вони – представники міжнародної організації, тому їх ніхто не має права чіпати. Через два тижні цих наглядачів обмінювали з полону окупантів, вони були приголомшені.

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Починаючи десь з 2016 року, ситуація на Донбасі була відносно тихою, а іноземні журналісти працювали виключно з нашого боку, де панував закон та порядок. Звісно, терористичні війська обстрілювали бійців ЗСУ, а кулі та снаряди пролітали поряд із представниками світових ЗМІ. Але це не було системою.

Надпис PRESS дорівнює мішені



Шведського журналіста пограбували попри іноземне громадянство та роботу у ЗМІ / Фото із соцмереж

Повномасштабна війна суттєво змінила стан речей, оскільки окупанти зовсім не зацікавлені у присутності журналістів та у документації міжнародних злочинів.

І хоча всі протоколи ЗМІ передбачають виділення себе з натовпу, розміщення нашивок із вказівкою PRESS відтепер може суперечити реальному стану речей та призводити до зайвої небезпеки.

Окупанти, побачивши журналістів, цілком можуть щонайменше відібрати апаратуру. Втім, як показує практика, загарбники не гидують й пограбуванням, оскільки розуміють, що в іноземців є чималі суми валютою. Здалеку вони ж лише відкриватимуть вогонь на ураження.

Метою росіян є не просто знищення журналістів, а створення умов, за яких їх відкликатимуть з роботи в Україні. При цьому завдання вбити представника ЗМІ для росіян може бути першочерговим.

Що мають розуміти іноземні журналісти, які працюють в Україні

Всі іноземці, які прибули до України у зв'язку з війною, мають знати, що бойові дії веде російська терористична армія. Окупанти не дотримаються жодних конвенцій, тому паспорт громадянина США, Великої Британії, Швеції чи взагалі будь-якої держави ніяк не захистить від полону та ймовірних катувань.

Навіть якщо журналісти вважають себе досвідченими та пройшли чимало гарячих точок, вони мають знати, що російська армія здатна піти на те, чого не дозволяли собі навіть міжнародні терористичні угруповання.

Порушення всіх норм та правил – не від злості

Як стверджують джерела 24 каналу у розвідці, російське військове керівництво віддало накази на знищення українських міст, лікарень та цивільного населення зовсім не через розпач та злобу. Окупанти свідомо їхали до України вбивати за національною ознакою. Якщо поглянути на всі війни, які вела Росія, можна зрозуміти, що бомбардування мирних людей, ракетні обстріли інфраструктури та медичних закладів – звичайна тактика для росіян. Вони створюють гуманітарну катастрофу, залякують жінок та дітей, вбивають журналістів та іноземців, аби швидше досягнути своїх цілей та змусити владу країни-жертви приймати умови окупантів. Але з Україною це не спрацює.