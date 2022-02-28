Не якісь там мєнти: на Харківщині поліція знищила два російські танки

Національна поліція України повідомила, що Харківщина не здається. Сьогодні в місті Дергачі полісмени знищили два російські танки.

Наразі місто Дергачі тимчасово підконтрольне ворогу, проте для населення це не має жодного значення. Ворожу техніку знищують і там. Вона палає яскравим вогнем.

Українські військові, нацгвардійці, поліція, тероборона, громадяни ніколи не погодяться на окупацію України. Ми всі будемо нищити ворога, навіть на тих територіях, на які тимчасово вліз агресор,

– зазначено у повідомленні нацполіції України.

Українські полісмени вкотре звернулись до російських солдатів, аби ті здавалися, складали зброю та чимдуж бігли додому, а саме в Росію. Вони зазначили, що в Україні їм не раді, а то й навпаки всіх окупантів ненавидять.

Україна буде вільною. Слава Україні!

– додають у національній поліції України.

Відео, на якому харківська поліція знищила два російських танки: