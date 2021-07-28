Не залишили наодинці зі старістю: як "ТЕДІС Україна" допомагає будинкам престарілих

За даними Держстату, в нашій країні живе понад 7 млн осіб, яким понад 65 років. Дані МОЗ не додають оптимізму: кожен п'ятий самотній, а ще частина з них вимагає постійного нагляду.

Компанія "ТЕДІС Україна" запропонувала своє рішення, активно розвиваючи корпоративне волонтерство в державних геріатричних будинках в рамках національного соціального проєкту "Творимо добро".

"Літнім людям важливо розуміти, що вони не покинуті і заслуговують вищої якості життя. Ми також переконані, що повага і підтримка старшого покоління – це ті цінності, на яких повинна виховуватися молодь", – переконаний Денис Ткаченко, заступник генерального директора з корпоративного управління "ТЕДІС Україна".

Волонтерська робота компанії спрямована на допомогу людям похилого віку і тим, хто залишився без сім'ї або живе в спеціальних соціальних установах. "ТЕДІС Україна" взяла шефство над сімома будинками для людей похилого віку в різних регіонах країни. У них проживає понад 1 тис. осіб, найстаршому з яких 102 роки.

Проєкт "Творимо добро" відповідає Глобальним цілям сталого розвитку ООН на 2015-2030 років, зокрема, з боротьби з убогістю і поліпшення здоров'я населення. Проєкт буде масштабуватися і розвиватися, і через два-три роки можна буде говорити про результати. Зараз же волонтери проєкту моніторять ситуацію в своїх підшефних закладах дистанційно і готують плани подальшої допомоги.