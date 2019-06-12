Не думав, що "Самопоміч" стане кадровою агенцією для інших партій, – Садовий

Окремі депутати "Самопомочі" планують іти на позачергові парламентські вибори у списках інших політсил. Лідер партії Андрій Садовий вважає, що це свідчить про високий рівень ефективності та доброчесності членів "Самопомочі".

"Серед кандидатів до парламенту від "Голосу" – четверо представників "Самопомочі". В Смешка – троє. І навіть в Зеленського один. Я коли створював партію то не думав, що вона також буде виконувати функції кадрової агенції для інших партій, але загалом результатом задоволений", – сказав Садовий.

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Менше з тим, політик переконує, що оригінал завжди краще, ніж копія. Він розповів, що в списку "Самопомочі" до Ради до 90% нових облич. Але є й 13 чинних нардепів, яких вважає за потрібне залишити.

Вони у топі рейтингу доброчесності від "Руху Чесно". Їх варто залишити в новому парламенті, який і так, судячи з опитувань, оновиться майже на 80%. Допоможуть новачкам швидше розібратись що до чого,

– додав Садовий.

Зауважимо, 8 травня з партії "Об'єднання "Самопоміч" вийшли нардепи Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошніченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко. Раніше 10 квітня про намір вийти з фракції оголосили нардепи Єгор Соболєв та Семен Семенченко.