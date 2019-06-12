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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Не думав, що "Самопоміч" стане кадровою агенцією для інших партій, – Садовий

      1986 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / Facebook // Андрій Садовий

      Окремі депутати "Самопомочі" планують іти на позачергові парламентські вибори у списках інших політсил. Лідер партії Андрій Садовий вважає, що це свідчить про високий рівень ефективності та доброчесності членів "Самопомочі".

      "Серед кандидатів до парламенту від "Голосу" – четверо представників "Самопомочі". В Смешка – троє. І навіть в Зеленського один. Я коли створював партію то не думав, що вона також буде виконувати функції кадрової агенції для інших партій, але загалом результатом задоволений", – сказав Садовий. 

      Читайте також: Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      Менше з тим, політик переконує, що оригінал завжди краще, ніж копія. Він розповів, що в списку "Самопомочі" до Ради до 90% нових облич. Але є й 13 чинних нардепів, яких вважає за потрібне залишити.

      Вони у топі рейтингу доброчесності від "Руху Чесно". Їх варто залишити в новому парламенті, який і так, судячи з опитувань, оновиться майже на 80%. Допоможуть новачкам швидше розібратись що до чого,
      – додав Садовий. 

      Зауважимо, 8 травня з партії "Об'єднання "Самопоміч" вийшли нардепи Вікторія Войціцька, Олександр Данченко, Іван Мірошніченко, Олена Сотник та Олександр Опанасенко. Раніше 10 квітня про намір вийти з фракції оголосили нардепи Єгор Соболєв та Семен Семенченко.

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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Новини України Самопоміч Андрій Садовий
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