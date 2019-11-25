Не можна знищувати головного свідка Революції Гідності: чому треба зберегти Інститутську
Зберігати історичну пам'ять та автентичність місць, де відбувалися визначні події для нашого суспільства, дуже важливо. Це – найцінніше, що ми можемо зробити для історії, національної пам'яті та вшанування героїв.
Алея Героїв Небесної сотні (вулиця Інститутська) – місце, де кожна річ – дерева, бруківка, стовпи, схили вулиці чи дороговкази – стали свідками подій, які без перебільшення змінили хід нашої історії. Вона сама по собі вже є музейним експонатом, а також місцем злочину, де було вбито Героїв Небесної Сотні.
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Ще під час Революції Гідності, а особливо після дня найжорстокіших протистоянь 20 лютого, почалося обговорення щодо збереження пам'яті цього місця. Після тривалих дискусій та проведення конкурсу, переможцем серед інших став проєкт, який передбачає будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні.
Його будівництво далеке від збереження автентичності вулиці у вигляді історичної пам'ятки. Зміни у проєкті передбачають фактичну перебудову та облаштування цього простору – демонтаж декоративного годинника на схилі, бруківки, бордюрів, сходів, висаджування нових дерев, облаштування газонів, доріжок та встановлення маркувальних знаків. За проєктом на місці Алеї буде нова паркова зона, в якій не залишиться майже нічого, що нагадує первісний вигляд цього місця.
Збереження пам'яті про події полягає насамперед у фіксуванні об'єктів/атмосфери/місцевості у найбільш автентичному вигляді, а не їхню видозміну чи знищення і побудову чогось абсолютно нового. Будувати меморіали також важливо, але не порушуючи та не знищуючи історичної пам'ятки, яка вже існує на цьому місці.
Зокрема, Алея Героїв Небесної сотні – це місце злочину, де до цього часу ведуться слідчі дії та експерименти. Адже деякі покази можна перевірити чи уточнити лише безпосередньо на місці події. Перебудова вулиці та зміна ландшафтів – це фактичне знищення головного свідка подій. Цього не можна допустити.
Не варто руйнувати заради збереження. Найкраще – зберегти Інститутську в такому вигляді, як її запам'ятали Герої. Лише так ми зможемо найкраще розповісти історію майбутнім поколінням та притягнути до відповідальності всіх причетних до масових вбивств людей.
Автор: Уляна Супрун
Джерело: Facebook
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