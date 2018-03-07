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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Семен Кабакаєв

Не нужно придумывать сотни мифов вокруг закона о реинтеграции Донбасса

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Закон о реинтеграции Донбасса просто констатирует российскую агрессию
Закон о реинтеграции Донбасса просто констатирует российскую агрессию / Информатор

Новый закон по Донбассу поможет вернуть Крым и оккупированные территории Луганской и Донецкой области.

Такими заголовками кишат все СМИ.

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Зачем вы манипулируете и дописываете яркие заголовки или делаете такие заявления? Этот закон не реинтегрирует и не деоккупирует, он констатирует.

Констатирует агрессию РФ. Регулирует положения и права военных и правоохранительных структур. Подтверждает право на самооборону от агрессии. Руководствуется международным правом.

Согласно этому закону, проведение военной операции против агрессора будет передано ВСУ. Возвращение этих территорий возможно только тремя путями: дипломатическим, военным и военно-дипломатическим.

В ближайшее время будет приниматься еще очень важный законопроект о Национальной безопасности. Еще одна точка отправления, от которой зависит проведение дальнейших реформ и создание новых структур.

Так-же защита национальных интересов, свобод, прав и демократии.

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Автор: Семен Кабакаєв
Теги: Новини України Новини політики Публікації Війна на Донбасі АТО Законопроект Реінтеграція Донбасу
Джерело: Семен Кабакаєв
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