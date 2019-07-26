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      Не покривала колегу: за водіння в нетверезому стані покарали суддю Верховного суду

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      За водіння в нетверезому стані покарали суддю Верховного суду
      За водіння в нетверезому стані покарали суддю Верховного суду / 18000.com.ua

      Суддя Дарницького районного суду міста Києва Поліна Коляденко не стала покривати суддю вищого суду та, не злякавшись погроз чиновниці НАЗК, суворо покарала свого колегу з Верховного суду Валентина Сердюка, який керував авто у стані алкогольного сп'яніння.

      Так, на початку березня поліцейські спіймали суддю Валентина Сердюка за кермом Toyota Venza у стані алкогольного сп'яніння. За це йому загрожував штраф та позбавлення водійських прав. 

      До теми: НАБУ та Генпрокуратура обшукали будівлю київського Окружного суду: деталі

      Він в суді не заперечував, що вживав алкоголь, але наполягав, що за кермо не сідав. Його автівкою ніби-то керував друг, який передав судді ключі, а сам поїхав додому на метро. І оскільки машина була не застрахована, вони лишили її автозаправці. Але у цій справі з'явилися свідки.

      Тому в результаті суддя Поліна Коляденко наклала на Валентина Сердюка штраф у розмірі понад 10 тисяч гривень та позбавила права керувати транспортними засобами на рік.

      Суддя Валентин Сердюк
      Суддя Валентин Сердюк

      Цікаво, що суддя Поліна Коляденко не вперше проявила неупередженість у справах високопосадовців чи їх родичів. У лютому 2018 року суддя наклала такий же штраф та позбавила водійських прав Володимира Карпенка. Майже одразу помічниці судді на особистий мобільний номер зателефонувала нібито дружина оштрафованого Карпенка й просила надати інформацію про справу.

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      Помічниця відповіла, що всю інформацію вже передала адвокатові. Пізніше жінка зателефонувала вдруге і цього разу представилась співробітницею НАЗК. На щастя, помічниця не злякалась і повідомила судді, а остання повідомила Вищу раду правосуддя про тиск.

      Тому премію "Честь тижня" за незалежний та неупереджений розгляд справ отримує суддя Дарницького районного суду міста Києва Поліна Коляденко.


      Честь тижня – суддя Дарницького районного суду Поліна Коляденко

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Повний випуск програми"Честь і НЕчесть" – читайте тут.

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      Теги: Новини України Судді Алкоголь Авто Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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