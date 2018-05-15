"Не потрібно наївно вірити в добру волю Росії": Польща виступила проти будування газопроводу

Заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Шиманський заявив, що "Північний потік-2" створювати не можна. Внаслідок його побудови збитків зазнає як ЄС, так і Україна, а виграє тільки Росія.

Про це повідомив сайт "Польське радіо".

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Заступник очільника МЗС Польщі зазначив, що Європа виділяє мільярди євро на енергетичну безпеку, але згода на другу гілку газопроводу, яка зробить Євросоюз ще більш залежним від постачання російського газу, призведе до того, що всі його зусилля будуть марними.

"Північний потік-2" дозволить Газпрому продовжувати використовувати дискримінаційні ціни та інші практики, що порушують правила конкуренції. У гіршому випадку Росія зможе відрізати деякі країни від постачання,

– підкреслив заступник голови МЗС.

Він наголосив, що Євросоюзу необхідно терміново затвердити поправку до газової директиви, в якій буде чітко наголошено, що європейське законодавство має застосовуватися до всіх газопроводів, також за межами ЄС.



Церемонія відкриття "Північного потоку" 8 листопада 2011 року

Не потрібно наївно вірити в добру волю Росії і заяви Газпрому про виконання всіх своїх зобов'язань. Росія, на жаль, має довгу історію ігнорування власних декларацій і зобов'язань, особливо коли мова йде про Україну,

– розповів польський дипломат.

Конрад Шиманський також підкреслив, що Польща переконана, що "Північний потік-2" не має бути реалізований. Натомість ЄС повинен працювати над розв’язуванням проблеми нечесних торговельних практик Газпрому.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні. Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2".