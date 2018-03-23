Не працює екран: користувачі масово скаржаться на проблеми з Galaxy S9

У власників флагманських смартфонів від Samsung Galaxy S9 виникли проблеми з телефоном. Як вони повідомляють у соцмережах, у смартфонів перестав працювати екран.

Про це пише видання Engadget.

У більшості випадків, екран Galaxy S9 не реагує на дотики. При цьому, дехто з користувачів вирішив проблему просто скинувши налаштування до заводських. Однак, у більшості користувачів проблему так і не вдалось усунути.

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Інформацію про несправності вже підтвердили у Samsung, та додали що продовжують стежити за проблемою, щоб зрозуміти чи дійсно вона є масовою, чи тільки обмежується кількома пристроями.

До слова, 23 березня в Україні стартував продаж флагманських смартфонів Samsung. Samsung Galaxy S9/S9+ можна купити в Україні за ціною 27 999 гривень та 31 999 гривень відповідно, у трьох кольорах: Midnight Black, Titanium Gray, Lilac Purple.