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      Не тільки доброчесна суддя: як членкиня Верховного Суду пропагує здоровий образ життя

      74 Читать новость на русском
      Олена Кібенко
      Олена Кібенко / .facebook.com/UkrainianBarAssociation

      Існує стереотип, що всі служителі Феміди недоброчесні та закриті від людей. На жаль, недоброчесні судді кидають тінь на репутацію усіх свої колег. Тож часто судді, які виконують свою роботу сумлінно і доброчесно, вимушені чути безпідставні звинувачення у свою сторону. Так, нещодавно несправедливо звинуватили суддів в тому, що вони нібито надто багато часу приділяють конференціям та марафонам.

      Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть" розповіла розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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      За її словами, Кібенко – мабуть, перша українська суддя, яка пробігла Бостонський Марафон – один із найпрестижніших у світі. Суддя власним прикладом пропагує активний і здоровий спосіб життя. Своєю участю Кібенко допомагала збору коштів для онкохворих дітей в рамках проекту "Таблеточки".

      кібенко суддя
      Суддя Кібенко пропагує здоровий образ життя

      Авторка блогу наголосила: те, що суддя займається спортом та пише про це у фейсбуці, аж ніяк не означає, що вона поверхнево вивчає справи, які розглядає.

      "І тут ми хочемо навести приклади деяких окремих думок Олени Кібенко. Та спочатку нагадаємо вам історію іншого судді, лауреата нашої антипремії Володимира Бабенка. Як Голова Апеляційного суду Черкаської області Бабенко погрожував своєму колезі Сергію Бондаренку. Останній ухвалив рішення не в інтересах осіб, які "телефонували" голові суду, "не проявив креативність" – і не виселив жінку з гуртожитку без законних підстав", – нагадала Шиба.

      володимир бабенко
      Володимир Бабенко

      За словами авторки блогу, ще в 2017 році Вища кваліфкомісія суддів рекомендувала звільнити Бабенка. Суддя оскаржив це рішення до суду, яке в результаті було скасоване Великою Палатою Верховного Суду, внаслідок чого Бабенко уникнув покарання. Тоді Олена Кібенко не погодилась з рішенням більшості та приєдналася до окремої думки декількох суддів, які вважали, що Бабенко заслуговує на звільнення.

      Суддя Кібенко також не погодилась із іншим сумнівним рішенням Великої Палати Верховного Суду – про відмову в доступі до публічної інформації. Велика Палата тоді розглядала спір про доступ до рішення ВККС, про проведення співбесіди з Вірою Смокович у закритому режимі. Віра Смокович – сестра голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду,
      – зазначила Ірина Шиба.

      Вона додала, що тоді активісти вимагали надати рішення, з якого можна було зрозуміти причину закриття співбесіди.

      "Тоді Велика Палата підтримала очевидно незаконну відмову Комісії надати таке рішення зафіксоване в протоколі ВККС. Ніби Комісія намагалась таким чином захистити приватну інформацію про суддю. Проте Олена Кібенко звернула увагу, що рішення, яке просили надати активісти таку інформацію містити не могло", – сказала авторка блогу.

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      Премію "Честь тижня" отримує суддя Великої Палати Верховного Суду Олена Кібенко за відкритість та готовність відстоювати власну позицію отримує суддя Великої Палати Верховного Суду Олена Кібенко.

      кібенко
      Олена Кібенко отримує "Честь тижня"

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Відео повного відеоблогу Ірини Шиби "Честь і НЕчесть" за 18 жовтня 2019

      Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" – читайте тут.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Судді Верховний суд України
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