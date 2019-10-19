Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді

Нещодавно прийнятий законопроект 1008 передбачає, що кількість суддів Верховного суду буде скорочено вдвічі. Тож чимало хороших і поганих суддів почали обурюватись цій ініціативі. Тільки не Богдан Львов. Богдан Львов був фігурантом щонайменше трьох кримінальних розслідувань. Його прізвище звучало у справі про сприяння "​втручанню в автоматизовану систему документообігу суду".

НЕчесть тижня

За інформацією свідків і на думку журналістів, саме з Львовим член ВРП Гречківський мав домовитись про прийняття проплачених рішень у господарських справах. Відзначився Богдан Львов і своїми статками, які неможливо придбати за зарплату судді.

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Він щасливий володар двох швейцарських годинників, які коштують від 18 000 до 53 000 доларів США за кожен. Хоча сам Льовов не пам’ятає, скільки віддав за свої.

Кваліфікаційна комісія суддів не побачила проблем у статках Богдана Льова і рекомендувла його на посаду судді Верховного Суду. Він навіть висував свою кандидатуру на посаду Голови суду, та був призначений заступником. В той час як Валентина Данішевська – чинна голова Верховного Суду – пристрасно захищала суддів від скорочення. Богдан Львов захищав Вищу кваліфікаційну комісію суддів – ту саму, яка допомогла йому отримати посаду.

Тому виникає питання, чому Богдан Львов зовсім не хвилювався про скорочення суддів в своєму суді. Можливо, він впевнений, що йому воно не загрожує? Нещодавно журналісти оприлюднили записи на яких Богдан Львов роздавав вказівки суддям, за кого голосувати на З'їзді суддів. Так обиралась Рада суддів, Конституційний суд та Вища кваліфікаційна комісія. Львов навіть не заперечував цей факт і публічно заявив, що не бачить у цьому нічого поганого.

Доволі ймовірно, що Львов планує використати свої навички у розстановці "правильних" кадрів і бачить великі перспективи для себе після скорочення суддів у Верховному суді.

Премію "НЕчесть тижня" за сумнівні статки та вплив на судову систему отримує заступник Голови Верховного суду Богдан Львов.



Богдан Львов отримує "НЕчесть тижня"

Честь тижня

Існує стереотип, що всі служителі Феміди недоброчесні та закриті від людей. На жаль, такі судді як Богдан Львов, кидають тінь на репутацію усіх свої колег. Тож часто судді, які виконують свою роботу сумлінно і доброчесно, вимушені чути безпідставні звинувачення у свою сторону. Так, нещодавно несправедливо звинуватили суддів в тому, що вони нібито надто багато часу приділяють конференціям та марафонам, та через це не знаходять часу на безпосереднє здійснення правосуддя. Однією з таких суддів є Олена Кібенко.

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Вона, мабуть, перша українська суддя, яка пробігла Бостонський Марафон – один із найпрестижніших у світі. Суддя власним прикладом пропагує активний і здоровий спосіб життя. Своєю участю Кібенко допомагала збору коштів для онкохворих дітей в рамках проекту "Таблеточки".



Суддя Кібенко пропагує сторовий образ життя

Те, що суддя займається спортом та пише про це у фейсбуці, аж ніяк не означає, що вона поверхнево вивчає справи, які розглядає. І тут ми хочемо навести приклади деяких окремих думок Олени Кібенко. Та спочатку нагадаємо вам історію іншого судді, лауреата нашої антипремії Володимира Бабенка. Як Голова Апеляційного суду Черкаської області Бабенко погрожував своєму колезі Сергію Бондаренку. Останній ухвалив рішення не в інтересах осіб, які "телефонували" голові суду, "не проявив креативність" – і не виселив жінку з гуртожитку без законних підстав.



Володимир Бабенко

Ще в 2017 році Вища кваліфкомісія суддів рекомендувала звільнити Бабенка. Суддя оскаржив це рішення до суду, яке в результаті було скасоване Великою Палатою Верховного Суду, внаслідок чого Бабенко уникнув покарання. Тоді Олена Кібенко не погодилась з рішенням більшості та приєдналася до окремої думки декількох суддів, які вважали, що Бабенко заслуговує на звільнення.

Суддя Кібенко також не погодилась із іншим сумнівним рішенням Великої Палати Верховного суду – про відмову в доступі до публічної інформації. Велика Палата тоді розглядала спір про доступ до рішення ВККС, про проведення співбесіди з Вірою Смокович у закритому режимі. Віра Смокович – сестра голови Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Активісти вимагали надати рішення, з якого можна було зрозуміти причину закриття співбесіди. Тоді Велика Палата підтримала очевидно незаконну відмову Комісії надати таке рішення зафіксоване в протоколі ВККС. Ніби Комісія намагалась таким чином захистити приватну інформацію про суддю. Проте Олена Кібенко звернула увагу, що рішення, яке просили надати активісти таку інформацію містити не могло.

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Премію "Честь тижня" отримує суддя Великої Палати Верховного Суду Олена Кібенко за відкритість та готовність відстоювати власну позицію отримує суддя Великої Палати Верховного суду Олена Кібенко.



Оленка Кібенко отримує "Честь тижня"

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" – читайте тут.