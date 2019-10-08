Не війна, а недомовки, – радник Кличка про конфлікт з Офісом Президента

Кличко і його команда не ведуть жодної "війни" з Офісом Президента. Між мером Києва і Андрієм Богданом, найімовірніше, просто існують якісь недомовки.

Водночас, глава ОПУ зробив неправильно, коли голослівно повідомив про хабарі та "інститут смотрящих" на своєму брифінгу. Тоді він звинуватив Кличка і не надав жодних доказів щодо сказаного. Про це розповів радник міського голови столиці Максим Бахматов в інтерв’ю "Українській правді".

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"Мені не подобається історія "війна з ОПУ". Є якісь недомовки, якась несерйозна сутичка. Бо якщо ти хочеш дійсно вв'язуватись у війну, готуйся до неї. Готуй матеріали, готуй людей і показуй, що ти молодець. Була спроба якось публічно звинуватити (Кличка – 24 канал). Я вважаю, що це непорядно так робити без фактів. Немає фактів – навіть не виходь. Я розумів, що Адміністрація може робити якісь медійні вкиди", – розповів він про ситуацію, яка тримає у напрузі відносини Офісу Президента і КМДА.

Окремо Бахматов висловився про Андрія Богдана, а саме про історію з його скандальним брифінгом.

Що відомо про брифінг Богдана і чому він скандальний?Він відбувся ще вкінці липня і тоді глава ОП заявив, мовляв, на кожній зустрічі з Віталієм Кличком просив мера столиці відмовитися від так званого "інституту смотрящих" і стати людиною, яка не матиме відношення до корупції та безкарності.



Втім, згодом адвокат одного з таких "смотрящих" начебто підійшов до Богдана і повідомив, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл.



Того ж дня Кличко відреагував на цю заяву, назвавши Богдана брехуном. Він також написав заяву у НАБУ, аби там розібралися, хто пропонував главі ОПУ хабар.

Я вважаю, це огидно – виходити… бути голослівним. Бо якщо ти кажеш: "смотрящіє", "корупція" і таке інше, то за дві години ти маєш викласти на стіл факти. Я на камеру навіть скажу, що це х**ня. Я хочу фактів. Я хочу, щоб будь-яку людину, яку звинувачують в корупції, вивели в наручниках. Якщо його не виводять, це марнотратство, голослівна історія і не по-пацанськи,

– висловився стосовно ситуації Бахматов.

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