Не впустили до ЄС: українці поверталися додому, але їх відправили назад до Сінгапуру

Українець Олег Грюндік та ще двоє його земляків застрягли у Сінгапурі. Звідти вони через Німеччину намагалися повернутися на батьківщину. Проте ЄС закрив свої кордони через пандемію коронавірусу, тож їх відправили назад в аеропорт, з якого вони прибули.

Ще на початку 2020 року Олег вирушив у мандрівку Азією. 17 березня він вилетів з Індонезії до Сінгапуру. Там його чекала пересадка на літак до Берліна, звідти українець мав повернутися на батьківщину.

Читайте також Нерегулярні рейси з низки країн таки літатимуть в Україну: список

Він звернувся до авіакомпанії, аби поміняти квитки, як тільки у низці країн світу оголосили карантин: йому відмовили. Тож довелося чекати рейс, який він оплатив заздалегідь – ще пів року тому.

Після 11-годинного перельоту Олег опинився на території Німеччини. Після перевірки документів в аеропорту поліція повідомила йому, що в'їзд у країну заборонений. Адже поки він перебував у небі, ЄС закрив свої кордони на 30 днів для іноземців – громадян не країн-членів Євросоюзу.

Поліція сказала, що ми (в літаку виявилось ще два українці, кореянка та сінгапурець), по суті, перші потрапили під дію цього розпорядження,

– зазначив він.

Українці намагалися додзвонитися на цілодобову гарячу лінію допомоги українцям в Берліні. Проте були змушені сісти назад у літак і повертатися до Сінгапуру. Оскільки отримали попередження від правоохоронців, що мають два варіанти: зробити це самостійно або ж "їм допоможуть".

Українців повертають на літак до Сінгапуру: дивіться відео

Станом на 19 березня Олег та ще двоє українців досі перебувають в основному аеропорту Сінгапуру – Чангі. І намагаються організувати своє повернення в Україну.