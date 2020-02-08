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      БЛОГ Ярослава Гресь
      Співзасновник агентства Gres Todorchuk PR

      Не все втрачено

      119
      Не впадайте у відчай! / Pexels

      Не все втрачено, повірте. Поки ми живі, поки вранці встає сонце, поки є старий друг з гітарою, поки мама готує свій фірмовий борщ, поки в телефоні записаний хоча б один номер, поки після зими приходить весна.

      У пожилой женщины короткая стрижка, кроткая душа. У пожилой женщины прямо на пешеходном переходе у рынка разорвался пакет с яблоками.

      Она перешла дорогу и не уходит, смотрит завороженно, как ее яблоки превращаются в пюре со снегом. Говорит тихо, чуть раскачиваясь: все потеряно, все потеряно…

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      Вдруг останавливается машина. Выходит из нее не Ален Делон, а маленький плюгавый дядечка, но, пардоньте, какая разница, главное, выходит. Поднимает сразу три яблока, отдает ей, – а все сигналят! Все торопятся жить! – садится в машину и уезжает. Она стоит, прижимает свои три очень грязных яблока, которые тут же оставляют разводы на ее синтепоновом пальто. И улыбается. Робко улыбается, застенчиво, как будто разрешила себе что-то очень запретное. Помечтать разрешила.

      Я и говорю: не все потеряно, не все! Вот мой любимый продавец шаурмы сегодня сиял. Женитесь, что ли? – спрашиваю. – Какой женитесь! – кричит он, как будто я глухая, как таксист, у которого просишь сдачу. – Какой женитесь! Я в ИНСИТУТ паступил! Вэришь, да? Студэнт бляхмух! (Он всегда так говорит – "бляхмух" – потому что "бляха муха" – это о девчонках).

      Возле мусорного бака по адресу Героев Сталинграда 17А дедушка кормил котов супом из пустой коробочки "Сир яготинський домашній 9,5%". В приготовлении блюда явственно читался мужской почерк: картошка была порезана на 4 части, морковка плескалась в супе целиком. Я никогда раньше не встречала таких довольных котов.

      Каждый раз, когда я слышу, что все потеряно, я вспоминаю один день. Я привезла свою полугодовалую дочь на плановый осмотр коленок. В этот день выяснилось, что у Кати порок сердца, что нужна операция – вы можете подождать, мамаша, но чем раньше, тем лучше. Я держала ее на руках, она пела свои веселые песни, пока мне рассказывали, что чудо, чудо, что девочка вот так росла и никто не знал.

      Ей 6 лет 9 месяцев и 20 дней. Я к чему вам это рассказываю.

      Не все потеряно, поверьте. Пока мы живы, пока утром встает солнце, пока есть старый друг с гитарой, пока мама готовит свой фирменный борщ, пока в телефоне записан хотя бы один номер, пока за зимой приходит весна. Не все потеряно. Не все сыграно. Не все решено.

      Все только начинается.

      6 февраля 2015. А Кате скоро будет 12 лет.

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      Автор: АрміяInform, Ярослава Гресь
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Мотивація
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