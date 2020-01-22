17:14
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, 21 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Небесну Сотню вшанували в Києві: фото

      223 Читать новость на русском
      В Києві вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні / Фото Андрія Костюка (24 канал)

      У Києві 22 січня українці вшанували пам'ять Небесної Сотні – загиблих під час Революції Гідності в 2014 році. Родичі та знайомі загиблих на Майдані влаштували ходу від Лядських воріт до стадіону "Динамо".

      Учасники акції вшанування пам’яті Небесної Сотні несли в руках фото вбитих протестувальників. Поклали квіти на місцях трагічний подій Революції Гідності та провели панахиду біля пам'ятної дошки першому вбитому учаснику Майдану Сергієві Нігояну.

      Дізнайтеся більше: Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський

      22 січня 2014 року на Майдані в Києві першими від куль силовиків загинули активісти Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. Ще один учасник протестів Роман Сеник того ж дня отримав поранення і помер у лікарні через 3 дні.

      Небесна Сотня Київ Революція Гідності вшанування 22.01.2020
      Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні в Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)

      Небесна Сотня Революція Гідності Київ вшанування пам'яті 22 січня 2020 року

      Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні в Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)

      Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      сьогодні
      13902
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Революція Гідності Небесна Сотня Жертви Історія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:10 В України не буде митного союз з ЄС: чому тут немає "зради"
      Блоги 95
      сьогодні , 16:41 Податок на нерухомість 2020: коли і скільки треба заплатити
      14528
      21 січня , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      1233
      21 січня , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      2074
      сьогодні , 16:21 Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг
      13902
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук