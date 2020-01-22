Небесну Сотню вшанували в Києві: фото

У Києві 22 січня українці вшанували пам'ять Небесної Сотні – загиблих під час Революції Гідності в 2014 році. Родичі та знайомі загиблих на Майдані влаштували ходу від Лядських воріт до стадіону "Динамо".

Учасники акції вшанування пам’яті Небесної Сотні несли в руках фото вбитих протестувальників. Поклали квіти на місцях трагічний подій Революції Гідності та провели панахиду біля пам'ятної дошки першому вбитому учаснику Майдану Сергієві Нігояну. Дізнайтеся більше: Перші смерті на Майдані: Сергій Нігоян та Михайло Жизневський 22 січня 2014 року на Майдані в Києві першими від куль силовиків загинули активісти Сергій Нігоян і Михайло Жизневський. Ще один учасник протестів Роман Сеник того ж дня отримав поранення і помер у лікарні через 3 дні.

Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні в Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал) Вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні в Києві / Фото Андрія Костюка (24 канал)