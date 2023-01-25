В Україні виявили небезпечне печиво: містить речовину, що може викликати параліч

В Україні за допомогою системи швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF) вдалося виявити небезпечне імпортне печиво на прилавках українських магазинів. У ньому виявили високий вміст акриламіду – речовини, що має сильні нейротоксичні властивості, що можуть призвести навіть до паралічу.

Через це Держпродспоживслужба попередила операторів ринку, що необхідно небезпечні ласощі "Apetitki Petit Beurre" терміново зняти з прилавків магазинів. А також дала не більше двох робочих днів, щоб письмово інформувати про виявлену невідповідність.

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Чим небезпечні ласощі

У цьому печиві виявили органічну сполуку акриламід, амід акрилової кислоти складу CH2CHCONH2. Вона має високу розчинність у воді та спиртах, а також проявляє сильні нейротоксичні властивості.

Після ураження нею у людини можуть проявлятися:

посилене потовиділення на руках і ногах,

оніміння кінцівок,

навіть параліч кінцівок.

Якщо ж контакт акриламіду відбувся з очима, то сполука може спричинити ураження конюктиви та пошкодження рогівки ока. А вдихання її пари або пилу може призвести після прихованого періоду до серйозного ураження нервової системи.

При цьому, характерною особливістю акриламіду є те, що ознаки отруєння проявляються лише після прихованого періоду, який може тривати від кількох днів до тижнів.

Звідки це печиво потрапило в Україну

У Держпродспоживслужбі повідомили, що ласощі з небезпечним вмістом були виготовлені в Румунії, а привезені з Польщі. Ба більше, повідомили й більше даних, щоб покупці були пильними:

виробник: Ro Star S.A., Romania,

оптовик: VYV DISTRIBUTION Sp. z o.o., Poland,

одержувач: ТзОВ "Львівімпорт", вул. Володимира Великого, 2, м. Львів, 79021.

Тож у разі виявлення цього печива у магазинах покупців закликали звертатися до Головного управління Держпродспоживслужби або до територіальних управлінь.



Як виглядає упаковка небезпечних ласощів / Фото з фейсбук-сторінки Держпродспоживслужби