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24 Канал Новини України Полювання на дітей у мережі: як поліція бореться з кібербулінгом і вербуванням
8 липня, 02:29
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Полювання на дітей у мережі: як поліція бореться з кібербулінгом і вербуванням

Вероніка Соцкова

Інтернет відкриває дітям нові можливості для навчання та спілкування, але водночас несе чимало небезпек. Саме тому кіберполіція України активно працює над запобіганням таким загрозам.

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, як поліціянти оберігають дітей від небезпеки у соціальних мережах.

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Які онлайн-загрози чатують на дітей?

У кіберполіції виокремлюють кілька основних ризиків для дітей в інтернеті:

  • кібербулінг – образи, цькування, поширення неправдивої або принизливої інформації;
  • небезпечний контент, який може маніпулювати дітьми або спонукати їх до ризикованої поведінки;
  • спілкування з незнайомцями, які видають себе за однолітків і намагаються отримати особисту інформацію;
  • витік персональних даних, коли діти необережно публікують адресу, номер телефону чи геолокацію;
  • грумінг – встановлення довірливих стосунків із неповнолітніми для подальшого шантажу чи сексуальної експлуатації;
  • вербування через соціальні мережі, коли підлітків намагаються втягнути у протиправну діяльність.

Зараз кіберполіція України посилює роботу із захисту дітей від загроз у цифровому просторі. Правоохоронці проводять інформаційно-просвітницькі заходи у школах, навчають дітей цифрової грамотності та пояснюють, як безпечно користуватися інтернетом.

Одним із найбільших освітніх заходів стала онлайн-конференція "Кіберстійкість освіти Львівщини. Виклики, загрози та підходи", до якої долучилися близько 50 тисяч школярів.

Також для підвищення цифрової грамотності кіберполіція:

  • розробляє інформаційні матеріали про безпечну поведінку в мережі;
  • надсилає громадянам SMS-повідомлення з попередженнями від імені Cyberpolice;
  • розвиває спеціалізовані інформаційні ресурси, зокрема "Чатові онлайн" та "Кібер Брама", де зібрані поради для дітей, батьків і педагогів.

Крім цього, у червні кіберполіція долучилася до презентації підліткового серіалу "Злив", який розповідає про булінг та онлайн-загрози. Проєкт покликаний допомогти підліткам краще розпізнавати небезпеки у цифровому середовищі та знати, як діяти у критичних ситуаціях.

Правоохоронці наголошують, що ефективний захист дітей в інтернеті можливий лише за умови спільної роботи поліції, батьків, педагогів та самих дітей. Саме цифрова грамотність і своєчасне реагування на підозрілі ситуації допомагають мінімізувати ризики у мережі.

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